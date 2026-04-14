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Aceite de almendras dulces para desmaquillar sin maltratar tus pestañas

Ligero, eficaz y compatible con la zona de los ojos, el aceite de almendras dulces se posiciona como una alternativa que limpia sin fricción y mantiene la fibra de las pestañas en buen estado

Abril 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Aceite de almendras dulces para desmaquillar sin maltratar tus pestañas

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Quitar la máscara de pestañas no debería implicar insistir varias veces ni sentir tirantez en el contorno de ojos. Cuando eso pasa, el problema no es la técnica sino el producto. El aceite de almendras dulces resuelve ese punto desde la base: disuelve el maquillaje para que salga sin arrastre y sin poner en riesgo la raíz de las pestañas.

Su comportamiento es simple y eficaz. Al entrar en contacto con el maquillaje —que en su mayoría tiene base oleosa— lo descompone y lo vuelve fácil de retirar. Esto reduce el gesto de frotar, que es lo que suele debilitar la fibra de las pestañas y sensibilizar la piel fina del párpado. El resultado se nota al instante: menos resistencia, menos roce y menos caída innecesaria.

La textura juega a su favor. No es densa ni pegajosa, así que se mueve bien sobre la piel y permite trabajar con precisión en la línea de las pestañas, donde suelen acumularse restos de delineador o máscara waterproof. A diferencia de otros aceites más pesados, no deja una película difícil de retirar ni sensación saturada en el ojo.

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También hay un beneficio menos evidente pero constante: mientras limpia, aporta lípidos que mantienen la flexibilidad de la pestaña. Esto no “hace crecer” el pelo por sí solo, pero sí evita que se vuelva rígido o quebradizo, algo que suele ocurrir cuando se usan desmaquillantes agresivos o se ejerce demasiada presión al retirar el maquillaje.

¿Cómo aplicar el aceite de almendras dulces?

La forma de usarlo marca la diferencia. Aplicar unas gotas en un algodón o en la yema de los dedos, presionar suavemente sobre el ojo cerrado y esperar unos segundos permite que el producto actúe antes de retirarlo. Ese tiempo elimina la necesidad de insistir. Después, basta con deslizar hacia abajo sin movimientos bruscos y continuar con un limpiador suave para retirar el excedente.

No todos los aceites ofrecen este equilibrio. Algunos funcionan bien para disolver maquillaje, pero resultan demasiado densos para el área de los ojos o dejan residuos incómodos. El aceite de almendras dulces se mantiene en un punto intermedio: suficiente capacidad de limpieza sin interferir con la sensación final de la piel.

Para obtener un mejor resultado, conviene elegir versiones lo más puras posible, sin fragancias añadidas ni mezclas innecesarias. En una zona tan reactiva como el contorno de ojos, la fórmula importa más que el marketing.

Almond oil

¿Cómo aplicar el aceite de almendras dulces?

fcafotodigital/Getty Images

Integrarlo en la rutina no requiere cambios drásticos. Funciona como primer paso para retirar maquillaje y protector solar, y se complementa después con un limpiador ligero que deje la piel completamente limpia. En ese proceso, las pestañas dejan de ser un punto vulnerable y pasan a mantenerse en mejor estado con el uso constante.

El aceite de almendras dulces no busca destacar por intensidad ni por efecto inmediato. Su valor está en cómo resuelve un gesto cotidiano sin deteriorar lo que más cuesta recuperar: la densidad y la forma natural de las pestañas.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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