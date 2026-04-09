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Belleza

Lifting de pestañas coreano, la técnica que redefine la mirada natural en 2026

Más curvatura y menos rigidez, esta técnica se enfoca en elevar y definir las pestañas respetando su forma original y evitando efectos artificiales

Abril 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Lifting de pestañas coreano, la técnica que redefine la mirada natural en 2026

iMBC/ImaZins via Getty Images

No todas las técnicas de pestañas buscan lo mismo, y ahí es donde el lifting de pestañas coreano se separa del resto. En esta tendencia no hay volumen añadido ni extensiones visibles ya que el objetivo es trabajar con lo que ya tienes y llevarlo a un punto más preciso donde la mirada se afina con naturalidad.

El lifting de pestañas coreano se distingue por una ejecución más controlada y menos invasiva pues a diferencia de las técnicas tradicionales, que a menudo generan una curvatura muy marcada desde la raíz, esta técnica prioriza una elevación progresiva que respeta la dirección natural del crecimiento. El resultado es limpio y natural: pestañas que parecen más largas, más definidas y mejor alineadas, sin evidencia de intervención evidente.

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Parte de su atractivo está en esa discreción. En lugar de un acabado rígido o demasiado arqueado, el efecto es más flexible, casi imperceptible a simple vista. Esto conecta con una tendencia más amplia en belleza con tratamientos que no alteran por completo la apariencia, sino que optimizan detalles específicos.

El proceso también cambia en pequeños puntos que hacen diferencia. Se utilizan moldes más adaptados al tipo de ojo, fórmulas menos agresivas y tiempos de exposición más controlados. Esto reduce el riesgo de debilitar la pestaña y permite que el resultado se mantenga durante varias semanas sin perder forma.

En cuanto a beneficios, el más evidente es la practicidad. El lifting de pestañas coreano elimina la necesidad de rizador y reduce el uso delo rímel, ya que las pestañas se mantienen elevadas desde la raíz. También es una opción para quienes buscan abrir la mirada sin recurrir a extensiones que generalmente requieren mantenimiento con mayor frecuencia e intensidad.

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Lifting de pestañas coreano

Instagram

Sin embargo, no es para todos los casos. En pestañas muy cortas o débiles, el efecto puede ser más sutil. Tampoco sustituye tratamientos de crecimiento si lo que se busca es mayor densidad. Es una técnica que trabaja sobre la forma, no sobre la cantidad.

El mantenimiento de esta técnica asiática es relativamente sencillo: evitar agua y vapor en las primeras 24 horas, usar productos suaves en la zona y, si se quiere prolongar el resultado, aplicar sérums nutritivos que mantengan la fibra capilar en buen estado.

En términos de contraindicaciones, se recomienda evitarlo en ojos muy sensibles, infecciones activas o durante procesos de irritación. Como cualquier tratamiento químico, aunque sea más delicado, requiere una evaluación previa por una especialista.

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Antes y después del lifting de pestañas coreano

Instagram

El lifting de pestañas coreano no promete una mirada irreconocible. Propone algo más específico y sofisticado como mejorar lo que ya está ahí, con precisión y sin exceso. Y en ese enfoque es donde encuentra su lugar dentro de las tendencias actuales.

belleza coreana pestañas Tendencias 2026
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