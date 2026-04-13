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Belleza

Cómo pedir el tono cobrizo de Teyana Taylor sin margen de error

El cobrizo de Teyana Taylor no es un rojo cualquiera. La forma en que lo pides en el salón define si el resultado se ve luminoso o completamente equivocado

Abril 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cómo pedir el tono cobrizo de Teyana Taylor sin margen de error

Getty images

El cobrizo que ha llevado Teyana Taylor al festival Revolve no funciona como un rojo tradicional ni como un naranja evidente. Se mueve en un punto exacto entre ambos, con la intensidad suficiente para captar la luz y con un matiz cálido que se percibe inmediato sobre la piel.

Ese equilibrio es lo que lo hace tan atractivo, pero también lo que provoca que se interprete mal con facilidad.
Se trata de un cobre rojizo intenso con subtono anaranjado, ubicado en una altura de tono media que permite que el color se vea encendido sin volverse artificial. No hay rastro de matices vino, tampoco profundidad marrón. La sensación es limpia, luminosa y directa.

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El problema empieza en el lenguaje. Pedir “un rojo” deja demasiado margen y casi siempre deriva en tonos más oscuros o fríos. Cuando se especifica un cobrizo con base roja y subtono naranja, el resultado se encamina hacia lo que realmente se busca. La diferencia parece mínima, pero en coloración lo cambia todo.

También influye la referencia visual. Este tipo de tono reacciona de forma distinta según la luz, así que una imagen mal iluminada puede hacer que parezca más profundo o apagado de lo que es. Ahí es donde muchas interpretaciones se desvían antes de empezar.

La base natural del cabello define el proceso. En tonos oscuros, el color no aparece con la misma claridad sin una preparación previa. Es necesario aclarar lo suficiente para que el pigmento cobre se exprese, pero sin comprometer la textura. Ese punto lo determina el colorista, no una fórmula universal.

El mantenimiento tampoco es opcional. Los cobrizos pierden intensidad con mayor rapidez, lo que obliga a cuidar los lavados y reforzar el color de forma periódica. Es un tono que exige constancia, pero que responde con un resultado visible cuando se sostiene bien.

Lo interesante es cómo impacta en el rostro. Aporta luz, define facciones y convierte un corte corto en algo mucho más enfocado. No es un color discreto, pero tampoco exagerado cuando está bien ejecutado. Todo depende de qué tan claro se tenga desde el inicio.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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