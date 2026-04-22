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Errores al usar bloqueador solar cuando llueve que afectan la protección de tu piel

La lluvia no cancela la radiación UV. Estos errores al usar bloqueador solar en días nublados o húmedos pueden reducir su eficacia sin que te des cuenta

Abril 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Errores al usar bloqueador solar cuando llueve que afectan la protección de tu piel

Edward Berthelot/Getty Images

La lluvia cambia la luz, el ánimo y hasta la rutina de skincare. Lo que no cambia —aunque no se vea— es la radiación UV. Y justo ahí es donde el bloqueador solar suele perder protagonismo. Muchas personas lo omiten en días grises o lo aplican de forma distinta, asumiendo que el riesgo es menor. No lo es. De hecho, es uno de los momentos en los que más se cometen errores que afectan directamente su eficacia.

El primero es el más evidente: no aplicarlo. La cobertura de nubes no bloquea por completo los rayos UV. Dependiendo de la densidad, puede dejar pasar hasta un 80% de la radiación. Es decir, aunque no haya sol visible, la piel sigue expuesta. Saltarse el bloqueador en estos días no reduce el daño acumulativo.

Otro error común es pensar que, por no sudar o no estar en la playa, el producto dura intacto. La realidad es distinta. La humedad, la lluvia ligera o incluso el roce con paraguas y ropa afectan la capa de protección. Si no hay reaplicación, el nivel de defensa disminuye con el paso de las horas.

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También influye la elección de fórmula. No todos los bloqueadores están diseñados para condiciones húmedas. Usar uno que no sea resistente al agua en un día lluvioso puede hacer que se desplace con facilidad, especialmente en el rostro. Esto no siempre es visible, pero sí impacta en la cobertura real.

El maquillaje complica aún más el escenario. En días de lluvia, es común optar por bases más ligeras o productos de rápida aplicación, pero confiar en un SPF integrado no es suficiente. La cantidad que se usa de maquillaje rara vez alcanza el nivel de protección indicado. Si el bloqueador no está bien aplicado debajo, la piel queda parcialmente desprotegida.

Hay otro punto que suele pasarse por alto: la luz difusa. Aunque el cielo esté cubierto, la radiación se dispersa y llega desde diferentes ángulos. Esto significa que zonas como los laterales del rostro, el cuello o incluso el contorno de ojos siguen recibiendo impacto. No aplicar de forma uniforme —o ignorar estas áreas— deja espacios vulnerables.

Además, en días lluviosos muchas personas pasan más tiempo en interiores, pero eso no elimina la necesidad de protección. La radiación UV puede atravesar ventanas, especialmente la UVA, que está directamente relacionada con el envejecimiento de la piel. No usar bloqueador solar en casa, si hay exposición a luz natural, sigue siendo un error.

El problema no es solo olvidar el producto, sino asumir que las condiciones climáticas lo vuelven opcional. El bloqueador solar no responde al clima visible, sino a la radiación que sigue presente incluso cuando el cielo se ve completamente gris.

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Errores al usar bloqueador solar cuando llueve que afectan la protección de tu piel

Pexels

Ajustar la rutina en días de lluvia no implica usar más productos, sino usar mejor el que ya tienes. Porque en este caso, lo que no se ve es justamente lo que más impacto tiene a largo plazo.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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