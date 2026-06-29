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Moda

Las flores dominan la nueva alta joyería con diseños escultóricos inspirados en la naturaleza

Amapolas, lirios, orquídeas y peonías inspiran una nueva generación de piezas que combina gemas excepcionales, materiales inesperados y técnicas artesanales para reinterpretar uno de los motivos más antiguos de la joyería

Junio 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las flores dominan la nueva alta joyería con diseños escultóricos inspirados en la naturaleza

Gucci

La naturaleza ha sido una fuente constante de inspiración para la alta joyería, pero pocas veces se convierte en un ejercicio técnico tan complejo como el que hoy proponen las grandes casas de lujo. Más que reproducir pétalos o siluetas botánicas, el objetivo consiste en capturar movimiento, profundidad y luz mediante materiales, volúmenes y engastes capaces de transformar una flor en una pieza escultórica. Esa búsqueda marca una nueva etapa en la joyería contemporánea, donde el valor ya no reside únicamente en el tamaño de las piedras preciosas, sino en la capacidad del diseño para convertirlas en una obra de arte.

La nueva colección de Alta Joyería de Gucci parte precisamente de esa idea. La firma italiana retoma el universo floral que forma parte de su identidad desde 1966 para reinterpretarlo a través de piezas inspiradas en amapolas, lirios, orquídeas y peonías, cada una desarrollada con un lenguaje propio y una ejecución artesanal que privilegia el detalle.

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Uno de los aspectos más interesantes de la colección es el empleo del titanio, un material poco habitual dentro de la alta joyería. Gucci lo utiliza para construir pétalos de gran volumen sin añadir peso excesivo, permitiendo además que las flores adquieran una apariencia ligera y dinámica. La técnica calada à jour deja pasar la luz entre las estructuras, generando reflejos que modifican el aspecto de las gemas conforme cambia el ángulo desde el que se observan.

La línea dedicada a las amapolas combina rubíes y turmalinas rubelita para reproducir la intensidad cromática de esta flor, mientras que el conjunto Lily toma como referencia la flor de lis, uno de los símbolos históricos de Florencia. En este caso, zafiros azules y diamantes construyen un degradado que aporta profundidad a cada pétalo y refuerza la sensación de movimiento. Las orquídeas, por su parte, aparecen elaboradas en oro blanco, diamantes y zafiros rosas de Madagascar, mientras que las peonías adoptan una estética mucho más delicada mediante oro y diamantes blancos.

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Las flores dominan la nueva alta joyería con diseños escultóricos inspirados en la naturaleza

Gucci

La propuesta también refleja un cambio dentro del universo de la alta joyería. Durante años, el protagonismo recayó principalmente en la espectacularidad de las piedras preciosas o en composiciones geométricas de líneas limpias. Hoy, el interés vuelve a concentrarse en las formas orgánicas y en la capacidad de los artesanos para reproducir la complejidad del mundo natural sin perder sofisticación.

Este tipo de piezas responde además a una tendencia creciente entre las grandes casas: recuperar elementos históricos de su propio legado y reinterpretarlos mediante nuevas tecnologías y procesos de fabricación. En el caso de Gucci, el motivo Flora no funciona únicamente como un recurso decorativo. Representa uno de los emblemas más reconocibles de la Casa desde que el ilustrador Vittorio Accornero lo creó para un pañuelo de seda destinado a Grace Kelly en 1966, una historia que hoy encuentra una nueva expresión en la alta joyería.

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Las flores dominan la nueva alta joyería con diseños escultóricos inspirados en la naturaleza

Gucci

Más allá del valor de las gemas, la colección pone el foco en la narrativa que puede construir una joya. Cada flor conserva su identidad botánica, pero también se convierte en un ejercicio de ingeniería, color y artesanía que busca trascender más allá de un accesorio o complemento. Esa combinación entre tradición e innovación explica por qué los motivos florales siguen ocupando un lugar privilegiado dentro de la alta joyería contemporánea y por qué continúan inspirando algunas de las creaciones más ambiciosas de las grandes firmas de lujo.

Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
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