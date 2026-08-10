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El vestido de novia de Tallulah Willis es un homenaje a Demi Moore

Tallulah Willis se casó con Justin Acee en Sun Valley con un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli, cuyo escote guarda una referencia especial a su madre

Agosto 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El vestido de novia de Tallulah Willis es un homenaje a Demi Moore

Amanda Edwards/Getty Images

Tallulah Willis eligió para su boda con Justin Acee un vestido que llevaba mucho más que una firma de lujo detrás. La novia caminó hacia el altar el 8 de agosto de 2026, en Sun Valley, Idaho, con una creación personalizada de Balenciaga diseñada por Pierpaolo Piccioli que necesitó 712 horas de trabajo. La silueta, el velo y uno de sus detalles más importantes fueron concebidos alrededor de una historia familiar que conecta directamente a Tallulah con Demi Moore.

Un vestido de seda pensado para ella

La creación partió de una silueta columna sin tirantes confeccionada en satén de seda color crema. El vestido se ajustaba al cuerpo hasta la cadera y después se abría en una falda drapeada que terminaba en una cola larga y fluida.
En la parte posterior, un gran moño escultórico aportaba volumen al diseño. Piccioli quiso que este elemento tuviera también un significado: la forma debía recordar a un paquete que está siendo desenvuelto, una imagen relacionada con la idea de recibir y revelar algo especial.
El exceso tradicionalmente asociado a los vestidos nupciales no fue protagonista en esta ocasión. El trabajo artesanal aparecía en la construcción, las proporciones y los detalles realizados a mano, una decisión que permitió que la silueta conservara una apariencia romántica sin perder la precisión característica de la maison.

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El detalle inspirado en Demi Moore

El vínculo con la madre de Tallulah Willis aparece en uno de los elementos más importantes del vestido: el escote.
Piccioli tomó como referencia el diseño de un vestido que Demi Moore había llevado a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair y transformó aquella inspiración en una nueva creación para Tallulah. No se trató de reproducir el vestido original, sino de trasladar uno de sus elementos a una pieza concebida específicamente para la novia.
La referencia adquirió un significado todavía mayor durante el proceso de confección. Demi acompañó a Tallulah en una de sus pruebas finales, junto con sus hijas Rumer y Scout Willis. El vestido terminó funcionando así como una pieza de moda, pero también como una conexión tangible entre distintas generaciones de la familia.

Más de 700 horas de trabajo artesanal

La cifra de 712 horas permite dimensionar la complejidad del vestido. De ese total, 405 horas correspondieron a la construcción y a las modificaciones realizadas en el atelier. El velo requirió nueve horas adicionales de trabajo.
Uno de los detalles más delicados fueron los pétalos de organza bordados a mano que decoraron el velo. Cada elemento fue trabajado individualmente antes de incorporarse a la pieza, creando una superficie ligera que acompañaba la estructura del vestido sin competir con ella.
El resultado es un ejemplo de cómo el valor de una pieza nupcial de alta costura puede encontrarse en procesos que no siempre resultan evidentes en una fotografía. La ligereza del vestido es precisamente el resultado de una cantidad extraordinaria de trabajo.

De buscar vestidos en Etsy a trabajar con Balenciaga

La historia del vestido también comenzó de una manera mucho más cotidiana de lo que podría suponerse.
Tallulah había empezado a buscar opciones para su boda en Etsy y compartía con sus hermanas algunas de las propuestas que encontraba. El proceso terminó llevándola hasta Pierpaolo Piccioli y el atelier de Balenciaga, donde la búsqueda de un vestido se convirtió en la construcción de una pieza completamente personalizada.
La colaboración también contó con la participación de Brad Goreski, estilista de larga relación profesional con Demi Moore. El resultado fue un vestido que no intentó convertir a Tallulah en una novia genérica, sino traducir su personalidad y su historia familiar a través de la ropa.

Una boda íntima en Sun Valley

Tallulah y Justin Acee celebraron su matrimonio en Sun Valley, Idaho, el mismo destino que la familia ha frecuentado durante años. La pareja comenzó su relación en 2023 y anunció su compromiso en diciembre de 2024.
La ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos Demi Moore, Rumer y Scout Willis, además de nombres conocidos como Andrew Garfield, Lucy Liu, Ali Larter y Zac Posen. Para la recepción, Tallulah Willis dejó atrás el vestido de ceremonia y cambió a una propuesta más relajada, acompañada por tenis. El cambio reflejó una celebración menos solemne y más personal después de la ceremonia.

El vestido de Tallulah Willis resulta interesante precisamente porque no intenta competir con la historia que lo rodea. La referencia a Demi Moore, las horas de trabajo artesanal y la colaboración con Piccioli convierten una pieza nupcial en algo más íntimo: una forma de llevar consigo una parte de su historia mientras comienza una nueva etapa.

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