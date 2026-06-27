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Moda

Gucci habla el idioma de la Generación Z

Música, experiencias inmersivas y nuevos referentes culturales forman parte de la estrategia con la que la firma italiana redefine su relación con el público más joven en la etapa creativa de Demna

Junio 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci Celebrates Generation Gucci With Nettspend And early life crisis

Gucci habla el idioma de la Generación Z

Ilya S. Savenok/Getty Images for Gucci

Las marcas de lujo ya no compiten únicamente por crear la próxima colección deseada. También buscan convertirse en parte de la conversación cultural de una generación que consume moda de manera distinta, descubre tendencias a través de las redes sociales y espera experiencias que vayan más allá de una pasarela o una boutique. En ese contexto, el lujo comienza a adoptar códigos propios de la música, el entretenimiento y las comunidades digitales para construir vínculos más cercanos con un público joven. Esa transformación explica por qué las colaboraciones con artistas emergentes y los eventos inmersivos ocupan hoy un lugar tan importante dentro de las estrategias de las grandes casas de moda.

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Gucci parece haber entendido ese cambio desde el inicio de la nueva etapa liderada por Demna. Uno de los primeros movimientos en esa dirección es Generation Gucci, una iniciativa que busca acercar la identidad de la firma a una nueva generación mediante un lenguaje más conectado con la cultura contemporánea. En lugar de presentar una colección mediante los formatos tradicionales, la marca eligió crear una experiencia donde la moda, la música y la comunidad convivieran en un mismo espacio.

Para celebrar el lanzamiento de la colección y la salida del álbum early life crisis, Gucci transformó su espacio de Wooster Street, en Nueva York, en una residencia inmersiva protagonizada por el rapero Nettspend. La activación reunió a seguidores del artista y de la firma italiana en un ambiente diseñado para explorar la relación entre la identidad creativa del músico y el universo de Gucci.

Gucci Celebrates Generation Gucci With Nettspend And early life crisis

Gucci habla el idioma de la Generación Z

Ilya S. Savenok/Getty Images for Gucci

Más allá de exhibir prendas, la experiencia incorporó instalaciones con maniquíes que recorrían algunos de los momentos más representativos de Nettspend vistiendo Gucci, estableciendo un diálogo entre la evolución de su estilo personal y la manera en que la casa italiana ha acompañado esa construcción estética. Los asistentes también pudieron escuchar una selección musical preparada por el propio artista y recibir ediciones firmadas de su nuevo álbum junto con postales exclusivas creadas para la ocasión.

El mensaje detrás de esta estrategia resulta significativo. Gucci no presenta únicamente un producto; propone una experiencia cultural donde la ropa convive con la música, la narrativa visual y la interacción directa con una comunidad. Esa forma de comunicación responde a un consumidor que busca autenticidad, afinidad con los creadores que sigue y espacios donde la moda se viva como parte de un ecosistema creativo más amplio.

Gucci Celebrates Generation Gucci With Nettspend And early life crisis

Gucci habla el idioma de la Generación Z

Ilya S. Savenok/Getty Images for Gucci

También refleja un cambio en el papel de las boutiques de lujo. Espacios que antes funcionaban exclusivamente como puntos de venta ahora se transforman en escenarios para conciertos íntimos, exposiciones, lanzamientos editoriales y encuentros con artistas. La compra deja de ser el único objetivo para dar paso a experiencias capaces de generar conversación y pertenencia.

La elección de Nettspend tampoco parece casual. Su crecimiento dentro de la escena musical y su cercanía con una audiencia joven convierten al artista en un puente natural entre la firma y una generación que consume la moda desde referencias culturales distintas a las de décadas anteriores. En este escenario, la música deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en parte del lenguaje con el que las marcas construyen identidad.

Gucci Celebrates Generation Gucci With Nettspend And early life crisis

Gucci habla el idioma de la Generación Z

Ilya S. Savenok/Getty Images for Gucci

La apuesta por Generation Gucci refleja una evolución que probablemente marcará el futuro del lujo. Las nuevas generaciones no solo buscan piezas exclusivas; también valoran las historias, las experiencias y las comunidades que rodean a una marca. Gucci responde a ese cambio incorporando nuevos códigos culturales a su narrativa, demostrando que la moda contemporánea también se construye a través de la música, la creatividad compartida y las conexiones que nacen fuera de la pasarela.

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