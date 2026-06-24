Suscríbete
Síguenos en:
Moda

El color de traje que domina 2026 no es el negro y Tom Holland acaba de demostrar por qué

Los tonos oscuros siguen ocupando un lugar central en la sastrería masculina, pero una nueva paleta comienza a ganar terreno

Junio 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event

El color de traje que domina 2026 no es el negro y Tom Holland acaba de demostrar por qué

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

La moda masculina atraviesa una transformación silenciosa. No está ocurriendo a través de siluetas radicales ni de propuestas difíciles de llevar, sino mediante el color. Durante décadas, el negro fue la respuesta inmediata cuando se trataba de proyectar elegancia, autoridad o formalidad. Hoy, la conversación apunta hacia otra dirección. Los marrones profundos, especialmente aquellos cercanos al chocolate y al café espresso, se han convertido en una alternativa mucho más interesante para quienes buscan sofisticación sin recurrir a fórmulas previsibles.

Durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Roma, Tom Holland apareció con un traje personalizado de Louis Vuitton en tono café oscuro, acompañado por una camisa rosa de algodón y una corbata de seda dentro de la misma gama cromática. La elección reflejó una de las tendencias más visibles de la moda masculina actual: el interés por construir looks formales a partir de colores cálidos que aportan profundidad sin sacrificar elegancia.

También te interesa...
Zendaya y Tom Holland
Celebridades
¿Zendaya y Tom Holland están comprometidos?
Noviembre 30, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
zendaya-tommy.jpg
Moda
Tommy X Zendaya, la nueva colaboración en puerta
Octubre 18, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

El atractivo de este tono reside precisamente en su equilibrio. Conserva la seriedad asociada a la sastrería tradicional, pero introduce una dimensión visual que el negro no siempre ofrece. Dependiendo de la luz, puede revelar matices chocolate, tabaco o espresso, creando una apariencia más rica y sofisticada.

No es casualidad que cada vez más firmas de lujo incorporen estas tonalidades en sus colecciones masculinas. Los marrones oscuros funcionan especialmente bien en prendas de sastrería porque aportan carácter sin resultar estridentes. Son colores que llaman la atención por su refinamiento y no por su intensidad.
La combinación elegida por Tom Holland también refleja otra de las direcciones que está tomando la moda masculina en 2026.

En lugar de construir el contraste clásico entre traje oscuro y camisa blanca, cada vez más hombres optan por coordinar distintas tonalidades dentro de una misma familia cromática. El resultado suele ser más moderno, más relajado y visualmente más sofisticado.

Tom_Holland_-_Spider-Man_Rome_Premiere.jpg

DTom Holland en la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Roma

franco origlia

Existe además una ventaja práctica. El café oscuro es sorprendentemente versátil. Funciona con rosa empolvado, blanco, beige, crema, azul claro e incluso negro. Esa capacidad de adaptación explica por qué ha comenzado a ocupar un lugar privilegiado tanto en las pasarelas como en las alfombras rojas.
Lo que durante años fue considerado un color secundario dentro del clóset masculino ahora ocupa el centro de la conversación. El negro continúa siendo un clásico indiscutible, pero ya no es la única referencia cuando se habla de elegancia contemporánea.

Tom Holland Louis Vuitton
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
96th Annual Academy Awards - Press Room
Agenda
Todo lo que debes saber sobre La Odisea, la película más ambiciosa de Christopher Nolan
Junio 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
38B_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07359.jpg
Moda
El diseñador colombiano que hizo historia en Milán con una colección inspirada en la diáspora latina
Junio 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event
Moda
Zendaya lleva la combinación que convierte una playera deportiva en una pieza inesperadamente elegante
Junio 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Moschino - Milan Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
El legado inconcluso de Adrian Appiolaza en Moschino
Junio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_727045926_18617190181059018_1365605728975280931_n (1).jpg
Moda
El vestido de novia de Dua Lipa requirió más de 4 mil horas de trabajo artesanal
Detrás de una silueta delicada y aparentemente ligera se esconde una de las creaciones más complejas que Chanel ha realizado recientemente, resultado de miles de horas de bordado y trabajo manual
Junio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Baguette_Celeb_004_Sarah_Jessica_Parker_2178.jpg
Moda
La nueva campaña de Fendi recupera a Sarah Jessica Parker y una de las frases más famosas de la moda
Pocas piezas han trascendido las temporadas como la Baguette. Su regreso llega acompañado de un guiño que conecta la historia del bolso con una generación que aprendió a verlo como mucho más que un accesorio
Junio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_704672406_18587007109060789_2472791732182731441_n (1).jpg
Moda
Camila Morrone confirma que la falda lápiz será la pieza más elegante de 2026
Entre transparencias sutiles, líneas depuradas y una nueva interpretación de la sensualidad, la modelo recupera una silueta que vuelve a ganar protagonismo en las colecciones más influyentes del momento
Junio 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ORGA00453_DP_COLLECTION_STATIC_24x30.jpeg
Moda
Del collar de María Félix al broche de la Duquesa de Windsor: los tesoros que guarda la Colección Cartier
Más de 3 mil 500 piezas forman parte del archivo vivo de Cartier. Entre ellas destacan joyas legendarias que pertenecieron a actrices, aristócratas y algunas de las mujeres más influyentes del siglo XX
Junio 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García