El color de traje que domina 2026 no es el negro y Tom Holland acaba de demostrar por qué

La moda masculina atraviesa una transformación silenciosa. No está ocurriendo a través de siluetas radicales ni de propuestas difíciles de llevar, sino mediante el color. Durante décadas, el negro fue la respuesta inmediata cuando se trataba de proyectar elegancia, autoridad o formalidad. Hoy, la conversación apunta hacia otra dirección. Los marrones profundos, especialmente aquellos cercanos al chocolate y al café espresso, se han convertido en una alternativa mucho más interesante para quienes buscan sofisticación sin recurrir a fórmulas previsibles.

Durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Roma, Tom Holland apareció con un traje personalizado de Louis Vuitton en tono café oscuro, acompañado por una camisa rosa de algodón y una corbata de seda dentro de la misma gama cromática. La elección reflejó una de las tendencias más visibles de la moda masculina actual: el interés por construir looks formales a partir de colores cálidos que aportan profundidad sin sacrificar elegancia.

El atractivo de este tono reside precisamente en su equilibrio. Conserva la seriedad asociada a la sastrería tradicional, pero introduce una dimensión visual que el negro no siempre ofrece. Dependiendo de la luz, puede revelar matices chocolate, tabaco o espresso, creando una apariencia más rica y sofisticada.

No es casualidad que cada vez más firmas de lujo incorporen estas tonalidades en sus colecciones masculinas. Los marrones oscuros funcionan especialmente bien en prendas de sastrería porque aportan carácter sin resultar estridentes. Son colores que llaman la atención por su refinamiento y no por su intensidad.

La combinación elegida por Tom Holland también refleja otra de las direcciones que está tomando la moda masculina en 2026.

En lugar de construir el contraste clásico entre traje oscuro y camisa blanca, cada vez más hombres optan por coordinar distintas tonalidades dentro de una misma familia cromática. El resultado suele ser más moderno, más relajado y visualmente más sofisticado.

DTom Holland en la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Roma franco origlia

Existe además una ventaja práctica. El café oscuro es sorprendentemente versátil. Funciona con rosa empolvado, blanco, beige, crema, azul claro e incluso negro. Esa capacidad de adaptación explica por qué ha comenzado a ocupar un lugar privilegiado tanto en las pasarelas como en las alfombras rojas.

Lo que durante años fue considerado un color secundario dentro del clóset masculino ahora ocupa el centro de la conversación. El negro continúa siendo un clásico indiscutible, pero ya no es la única referencia cuando se habla de elegancia contemporánea.