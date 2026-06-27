Gucci es la palabra que mejor describe quién soy en este momento: NINGNING de aespa

by KIM Soo Jin

El pasado mes de mayo, NINGNING hizo su debut en la Met Gala como embajadora global de Gucci. Vestida con un diseño exclusivo creado especialmente para ella, la cantante asistió al evento más importante de la moda antes de incorporarse inmediatamente al rodaje de la nueva campaña de la firma, Beauty and the Bag, dando vida a otro de los momentos más memorables de su carrera.

La campaña presenta el bolso como mucho más que un accesorio: un objeto que concentra deseo, belleza y actitud. Junto al nuevo Gucci Paparazzo, NINGNING despliega un magnetismo que combina intensidad y naturalidad, al tiempo que comparte el vínculo especial que ha construido con la casa italiana desde que forma parte de su familia. Desde sus recuerdos de la Met Gala hasta su visión de la moda y el sueño de desfilar algún día para Gucci, esta es la conversación exclusiva de Harper’s Bazaar con la artista.

¿Qué significa para ti formar parte de este nuevo capítulo de la campaña Beauty and the Bag?

NINGNING: Es un verdadero honor formar parte de la familia Gucci. Desde el primer día del rodaje, tanto el equipo de la marca como todas las personas que trabajaron con nosotros me hicieron sentir muy bien acompañada. Gracias a eso, toda la experiencia fue realmente especial.

De hecho, he usado el bolso Paparazzo que llevé durante la sesión de fotos en varias ocasiones. Cada vez que lo veo recuerdo la energía tan bonita que vivimos ese día y, automáticamente, me pone de buen humor.

Beauty and the Bag gira en torno al magnetismo de los bolsos de la casa y a la conexión instintiva que surge entre un objeto y el deseo. ¿Qué representa para ti un bolso verdaderamente especial?

NINGNING: Creo que la campaña lo expresa muy bien. Para mí, un bolso nunca es simplemente un objeto; forma parte de mi vida cotidiana de una manera muy natural.

También pienso que es una forma de expresar, de manera honesta y elegante, el deseo por la belleza y aquello que llevamos dentro.

¿Hubo algún momento del rodaje que haya permanecido especialmente en tu memoria?

NINGNING: La sesión comenzó justo después de asistir a la Met Gala. Fue prácticamente pasar de un proyecto al siguiente sin descanso.

Desde la gala hasta el rodaje, Demna y todo el equipo de Gucci estuvieron muy pendientes de mí, asegurándose constantemente de que me sintiera bien. Gracias a eso tuve la sensación de que nuestra relación se volvió mucho más cercana.

Además, aunque todos tenían una agenda muy exigente, me impresionó ver la pasión con la que trabajaban y la energía que transmitían durante toda la sesión, sin mostrar signos de cansancio. Eso también me dio mucha fuerza.

En las imágenes de la campaña transmites una mezcla de intensidad y naturalidad. ¿Había alguna inspiración o estado de ánimo específico detrás de esa actitud?

NINGNING: Más que intentar construir una imagen determinada, quería que el bolso y yo nos sintiéramos como una sola cosa.

No pensé en una referencia concreta ni traté de interpretar un personaje. Preferí permanecer fiel a mí misma en cada momento. La intensidad que se percibe en las fotografías no fue algo planeado; simplemente apareció cuando dejé de controlar todo y me dejé llevar por la energía que había en el set.

El bolso Gucci Paparazzo es el protagonista de esta campaña. ¿Qué es lo que más te cautiva de este diseño?

NINGNING: Creo que su mayor virtud está en el equilibrio entre un diseño clásico y una versatilidad que le permite combinar con prácticamente cualquier look.

Es algo que he comprobado personalmente al llevarlo. Tiene esa sensibilidad tan característica de Gucci, capaz de mantenerse vigente con el paso del tiempo. Al mismo tiempo reúne todo lo que busco en un bolso: una textura lujosa, una silueta hermosa y la practicidad necesaria para usarlo todos los días.

Gucci es la palabra que mejor describe quién soy en este momento: NINGNING de aespa Gucci

Cuando eliges un bolso, ¿qué aspectos son imprescindibles para ti?

NINGNING: El diseño, la funcionalidad y la calidad de los materiales son igual de importantes; no podría renunciar a ninguno.

Si tuviera que añadir un criterio más, sería que sea un bolso que pueda acompañarme durante muchos años. Me atraen esas piezas que nunca pasan de moda y que siempre se ven elegantes, sin importar cuándo las lleves.

En ese sentido, el Gucci Paparazzo encaja perfectamente con mi estilo.

¿Cómo cambia tu forma de vestir entre la NINGNING que vemos sobre el escenario y la de tu vida cotidiana?

NINGNING: Sobre el escenario suelo apostar por una imagen mucho más audaz y visual, siempre en sintonía con el concepto y la energía de cada canción.

Fuera de él disfruto de un estilo mucho más relajado y minimalista. Aunque, de vez en cuando, también me gusta experimentar con propuestas inesperadas y divertidas, muy al estilo de Demna.

Como embajadora global de Gucci, ¿cuál ha sido el momento más significativo que has vivido hasta ahora con la firma?

NINGNING: Cada experiencia que he compartido con Gucci tiene un lugar especial para mí, pero la más inolvidable ha sido, sin duda, mi primera Met Gala.

Ver cómo cobraba vida un vestido de alta costura creado exclusivamente para mí y después caminar con él por la alfombra roja es un recuerdo que guardaré durante muchísimo tiempo.

También fue muy especial la conversación que tuve con Demna durante la cena posterior al evento. Hablamos profundamente sobre moda y fue una experiencia que realmente disfruté.

Espero seguir creando muchos más recuerdos junto a Gucci en los próximos años.

¿Hay algún valor o cualidad de Gucci que hayas descubierto desde que formas parte de la casa?

NINGNING: Lo que más admiro de Gucci es su capacidad para respetar una herencia tan rica sin quedarse anclada en ella.

Me impresiona la forma en que reinterpreta los códigos construidos a lo largo de más de un siglo para hacerlos relevantes en el presente. Ese equilibrio entre honrar la tradición y, al mismo tiempo, mantener la curiosidad por explorar nuevos caminos se parece mucho a la dirección que busco en mi música y en mi trabajo sobre el escenario.

Además, cuando Demna habla de la esencia de Gucci, no se refiere únicamente a un estilo o una estética determinada. Tiene más que ver con una actitud, con una manera de entender la creatividad.

Y, por encima de todo, hay algo que hace que esta casa sea realmente especial para mí: el fuerte sentido de familia que se respira en cada proyecto.

Gucci es la palabra que mejor describe quién soy en este momento: NINGNING de aespa Gucci

La moda suele entenderse como un lenguaje para expresar quiénes somos. Si tuvieras que definirte hoy a través de un estilo, ¿cuál sería?

NINGNING: Gucci. (Ríe).

Es difícil resumir la moda en una sola palabra, pero creo que lo más importante es la sinergia que se crea cuando la actitud de una prenda se encuentra con la actitud de quien la lleva.

Para mí, esa conexión alcanza su mejor expresión cuando mi propia energía se une a los códigos de diseño tan característicos de Gucci.

A pesar de una agenda tan exigente, ¿qué te ayuda a mantener la confianza y cuál dirías que es tu mayor fuente de fortaleza?

NINGNING: La música, la moda, el amor… y la belleza de un mundo que todavía me queda por descubrir.

¿Qué faceta nueva de ti te gustaría que tus seguidores descubrieran a través de esta campaña?

NINGNING: Mi lado más salvaje. (Ríe).

Mirando hacia el futuro, ¿hay algún proyecto o experiencia que sueñes compartir con Gucci?

NINGNING: Desde que formo parte de la familia Gucci me emociona pensar en todo lo que podremos crear juntos.

Me gustaría participar en proyectos muy distintos entre sí y, algún día, hacer una colaboración realmente innovadora que combine mi identidad musical con el universo creativo de Gucci. (Ríe).

Y, por supuesto, uno de mis grandes sueños es desfilar para Gucci algún día.

Originalmente publicado en Harper’s Bazaar Corea Del Sur