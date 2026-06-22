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Moda

Zendaya lleva la combinación que convierte una playera deportiva en una pieza inesperadamente elegante

Algunas prendas cambian por completo cuando se modifican las proporciones que las rodean y Zendaya logró un look espectacular con una playera deportiva

Junio 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event

Zendaya lleva la combinación que convierte una playera

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

La moda atraviesa un momento en el que las categorías tradicionales pierden relevancia. Las prendas que antes pertenecían exclusivamente al deporte, la oficina o el vestuario escolar ahora conviven dentro de un mismo estilismo sin necesidad de justificar su presencia. Lo interesante no es la mezcla en sí, sino la forma en que ciertas figuras logran transformar piezas cotidianas en propuestas que parecen nuevas. Zendaya lleva años explorando ese terreno, utilizando el contraste como una herramienta de construcción visual más que como un simple recurso estético.

Durante una jornada de actividades de prensa en Berlín para Spider-Man: Brand New Day, la actriz apareció con un conjunto que resume a la perfección esa idea. La pieza central era una playera roja de manga larga con numeración perteneciente a la colección Otoño 2026 de Coach, una prenda inspirada en la estética deportiva universitaria estadounidense. Sin embargo, el resultado final se aleja por completo de la imagen asociada a un uniforme deportivo.

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La clave estuvo en el resto de la construcción. Zendaya combinó la playera con una falda midi de cuadros de inspiración clásica, creando una conversación visual entre dos códigos que históricamente han transitado caminos distintos. Mientras la parte superior remite a los campos deportivos y al imaginario varsity, la falda introduce una sensibilidad más cercana al vestuario tradicional europeo.

El estilismo evita caer en la literalidad porque ninguna de las piezas intenta imponerse sobre la otra. En lugar de competir, ambas generan equilibrio. La silueta de la falda aporta estructura y sofisticación, mientras que la playera introduce una dosis de informalidad que evita que el conjunto se perciba excesivamente rígido.

Otro elemento que contribuye al resultado es el calzado. Los stilettos en tono oscuro elevan instantáneamente la propuesta y modifican la lectura de la playera deportiva. La misma prenda acompañada por tenis habría transmitido un mensaje completamente diferente. Con zapatos de tacón, en cambio, adquiere una dimensión más refinada y demuestra cómo el contexto puede redefinir una pieza aparentemente sencilla.

El peinado corto y pulido de Zendaya también juega un papel importante. Lejos de los acabados recargados que suelen acompañar las apariciones promocionales, la elección aporta limpieza visual y permite que la atención permanezca en la interacción entre las prendas. El maquillaje sigue la misma lógica, con una ejecución discreta que complementa el conjunto sin competir con él.

Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event

Zendaya lleva la combinación que convierte una playera deportiva en una pieza inesperadamente elegante

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

Más allá de la promoción cinematográfica, el look ofrece una lectura interesante sobre las tendencias que continúan consolidándose en 2026. La influencia deportiva sigue presente, pero ya no aparece únicamente a través de conjuntos atléticos o prendas de rendimiento. Ahora se integra en propuestas más versátiles, capaces de convivir con elementos clásicos y femeninos sin perder identidad.

La aparición de Zendaya en Berlín confirma que algunas de las combinaciones más interesantes del momento nacen precisamente de la tensión entre referencias opuestas. Una playera deportiva numerada y una falda de cuadros podrían parecer piezas incompatibles sobre el papel. Sin embargo, juntas construyen una propuesta equilibrada, contemporánea y fácil de interpretar fuera de las pasarelas, una característica que suele distinguir a los looks que terminan influyendo en la forma de vestir de la temporada.

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