Azul Guaita se despide de Tita y traduce en palabras lo que su personaje nunca dijo

“Despedirme de Tita no ha sido fácil”. La frase, escrita por Azul Guaita, marca un cierre que no pasa por lo evidente. No hay recuento de escenas ni énfasis en resultados; hay una lectura personal de lo que implicó interpretar a uno de los personajes más emocionales de la ficción mexicana.

En Como agua para chocolate, Tita no necesita decir lo que siente. Su lenguaje es otro: la cocina. Cada emoción —amor, frustración, deseo— se transforma en algo tangible a través de los platillos. Ese es el eje narrativo que define su historia.

La carta de Azul Guaita opera desde el lado opuesto. Donde Tita cocina, la actriz escribe. Donde el personaje canaliza, Azul Guaita nombra. Esa diferencia no rompe el vínculo, sino que lo complementa.

En su despedida, la actriz habla de un proceso que la movió y la confrontó. No como un gesto dramático, sino como una consecuencia natural de sostener un personaje que exige implicación emocional constante. Tita no es distante ni contenida; es intensa, y esa intensidad deja rastro.

Hay un momento clave en el texto: cuando Azul Guaita reconoce que, si el espacio de Tita era la cocina, el suyo fue interpretarla. La frase resume el cruce entre ambas. No desde la confusión, sino desde el entendimiento de que ciertos personajes no se interpretan desde fuera.

Azul Guaita se despide de Tita Cortesía

La carta no intenta extender el personaje más allá de la pantalla. Funciona como cierre. Pero también como traducción: poner en palabras lo que Tita, fiel a su propia lógica, nunca expresó directamente.