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La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt —que es idéntica a su mamá— debuta en videoclip de K-pop

Su aparición en un videoclip de K-pop reaviva la conversación: presencia escénica, formación en danza y un parecido con Angelina Jolie que no pasa desapercibido

Abril 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt —que es idéntica a su mamá— debuta en videoclip de K-pop

Franco Origlia/Getty Images

No es solo una aparición breve ni un cameo más dentro del universo del K-pop. Lo que ha ocurrido con Shiloh Jolie es algo más preciso: un momento donde imagen, formación y contexto se alinean para marcar un punto de inflexión.

Su participación en el videoclip de What’s a Girl To Do de la artista surcoreana Dayoung no fue anunciada como un debut tradicional, pero terminó funcionando como tal. Bastaron unos segundos en pantalla para que la conversación se activara: no solo por quién es, sino por cómo se presenta.

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La primera lectura es inevitable. El parecido con Angelina Jolie no es una percepción aislada, es un elemento que atraviesa toda su aparición y enloqueció a sus fans. La estructura facial, la mirada y ciertos gestos remiten directamente a la imagen de su madre en los años noventa, una referencia que el propio styling del video parece acentuar.

Pero quedarse en la comparación sería simplificar demasiado el momento. Hay otro eje que sostiene su presencia: la danza. Shiloh Jolie no llega a este videoclip desde la curiosidad, sino desde un trabajo previo. Su formación en espacios profesionales y su constancia dentro de la práctica coreográfica explican por qué su integración en el video no se siente forzada.

De hecho, uno de los puntos más interesantes es cómo llegó ahí. Fue seleccionada a través de una audición, sin que el equipo supiera quién era. No hubo un acceso directo ni una invitación por apellido; hubo un proceso donde lo que pesó fue su desempeño.

Eso cambia completamente la narrativa. Su aparición deja de leerse como un gesto simbólico y se convierte en una decisión funcional dentro de la construcción del videoclip. Forma parte del cuerpo de baile, se mueve dentro de una lógica colectiva y responde a la estética del proyecto sin necesidad de protagonismo explícito.

El look también juega un papel clave. Trenzas ajustadas, piel luminosa, prendas con textura y una actitud contenida que no busca exagerar. No hay intención de construir un personaje dramático; lo que se propone es presencia. Una forma de estar en cámara que no depende del exceso, sino de la precisión.

Este debut no confirma una carrera actoral ni redefine su trayectoria de inmediato, pero sí deja claro algo: hay una dirección. Su vínculo con la danza, sumado a una identidad visual que inevitablemente dialoga con la historia de Angelina Jolie, abre un espacio propio que todavía está en construcción.

Shiloh Jolie-Pitt

Lo interesante será ver cómo decide habitarlo. Porque si algo deja esta aparición es una sensación clara: no está probando, está empezando a posicionarse.

Shiloh Jolie-Pitt Angelina Jolie Brad Pitt
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