El verdadero motivo por el que El diablo viste a la moda 2 arrancó su tour global en Coyoacán

El elenco de El diablo viste a la moda 2, encabezado por Meryl Streep y Anne Hathaway, no llegó a la Ciudad de México con una alfombra roja ni con el formato habitual de entrevistas en hotel. Eligió Coyoacán. Primero, una aparición en el Museo Frida Kahlo; después, la inauguración oficial del tour en el Museo Anahuacalli. Dos espacios, una misma zona y una narrativa clara.

Lo que a simple vista parece una visita cultural forma parte de una estrategia mucho más afinada: convertir cada ciudad del tour en una historia propia, no en una parada replicada.

Coyoacán como escenario, no coincidencia

Coyoacán no es solo una postal bonita dentro de la CDMX. Es uno de los pocos espacios donde conviven, sin esfuerzo, turismo internacional, identidad histórica y un lenguaje visual reconocible. Calles, color, arquitectura, memoria artística. Todo en una escala que permite controlar el relato sin perder autenticidad.

Elegir esta zona implica algo concreto para la promoción de la secuela de este clásico: anclar la promoción en un contexto cultural real, no en un set neutro. No hay fondo genérico ni iluminación de evento corporativo.

Casa Azul: el momento mediático

La visita al Museo Frida Kahlo funciona como punto de entrada y conexión con la audiencia mexicana. Frida Kahlo no necesita introducción y, sobre todo, no necesita traducción, su imagen, su estilo y su carga simbólica operan a nivel global como un referente de nuestra cultura y para una película que orbita alrededor de la moda, la imagen y la construcción de identidad, el vínculo es inmediato.

Aquí ocurre lo que el tour necesita en su primera fase: impacto visual, circulación en redes, fotografías virales que no sólo muestran los icónicos looks de Anne Hathaway en Schiaparelli y Meryl Streep en Dolce & Gabbana, sino que conectan con la identidad cultural de la capital, pero quedarse ahí habría reducido todo a una activación estética.

Anahuacalli: el giro que cambia el tono

El traslado al Museo Anahuacalli redefine la narrativa. El espacio —construido a partir de piedra volcánica y pensado por Diego Rivera para albergar su colección prehispánica— impone otra lectura donde la conversación deja de ser solo visual y se vuelve conceptual.

Esto no solo diversifica el contenido del tour; lo legitima. Evita que la visita se perciba como una postal curada para Instagram y la coloca en un terreno más cercano al discurso cultural.

Una estrategia que va más allá de la promoción

Lo que está ocurriendo en la CDMX no es una excepción dentro del tour global, sino un indicio de cómo está diseñado. No se trata de repetir un mismo formato en distintas ciudades, sino de adaptar el relato al contexto local. En este caso, México no fue tratado como una parada secundaria, sino como un escenario con identidad propia capaz de sostener una narrativa completa donde la Casa Azul y el Museo Anahuacalli se complementan: una abre la conversación y el otro la profundiza.