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Todo lo que debes saber sobre la tercera temporada de Euphoria

La nueva temporada replantea el rumbo de la serie con un salto temporal y una etapa más compleja para sus personajes

Abril 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Todo lo que debes saber sobre la tercera temporada de Euphoria

Cortesía

El regreso de Euphoria ya no es una incógnita. La tercera temporada se estrenará el 12 de abril de 2026 a través de Max, marcando el final de una espera prolongada y, al mismo tiempo, el inicio de una etapa distinta para la serie. Más que una continuación inmediata, esta entrega plantea un cambio claro en el momento vital de sus personajes y en la forma de contar sus historias.

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Creada por Sam Levinson, la serie da un giro narrativo con un salto temporal que deja atrás el entorno escolar para situar a sus protagonistas en una adultez temprana, con conflictos más complejos y lejanos a la adolescencia. Este ajuste no es menor ya que redefine el tono y obliga a que la intensidad emocional de la serie evolucione junto con sus personajes.

En el centro sigue Zendaya como Rue, cuya historia continúa siendo el eje emocional. A su alrededor, regresan figuras clave como Hunter Schafer (Jules), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy) y Maude Apatow (Lexi). La continuidad del elenco mantiene el ADN de la serie, pero el nuevo contexto abre espacio para explorar dinámicas distintas entre ellos.

Uno de los elementos más sensibles en esta temporada es la ausencia de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco y falleció en 2023. Su pérdida no solo impacta emocionalmente al público, también plantea un ajuste narrativo significativo dentro de la historia, aunque no se han revelado detalles sobre cómo se abordará en pantalla.

La producción de esta tercera entrega estuvo marcada por múltiples retrasos. Las huelgas de guionistas y actores en Hollywood durante 2023, junto con las agendas cada vez más demandantes del elenco, obligaron a replantear los tiempos de rodaje. A esto se suman revisiones creativas que apuntan a una temporada más contenida en estructura, pero más ambiciosa en profundidad emocional.

Con ocho episodios confirmados, esta nueva entrega no solo busca continuar una historia, sino cerrar un ciclo. El reto es claro: sostener la identidad visual y emocional que convirtió a Euphoria en un fenómeno cultural, mientras se adapta a una etapa donde el caos adolescente ya no es el único motor narrativo.

El 12 de abril no marca solo un estreno. Marca el momento en que la serie tendrá que demostrar si puede crecer sin perder lo que la hizo relevante.

Euphoria Zendaya Sydney Sweeney Serie
Eurídice Aiymet Garavito García
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