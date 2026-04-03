¿El té de jamaica con canela realmente sirve para bajar de peso o es un mito?

El té de jamaica con canela se ha instalado como una de las fórmulas caseras más repetidas cuando se habla de bajar de peso. Su presencia en recomendaciones cotidianas y redes sociales ha construido una reputación clara: desinflama, quema grasa y ayuda a adelgazar, pero cuando se revisa la evidencia científica, la conversación cambia de tono.

La flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) sí tiene propiedades estudiadas. Diversas investigaciones han encontrado que su consumo puede contribuir a reducir ligeramente el peso corporal, el índice de masa corporal (IMC) y la grasa corporal, especialmente en personas con sobrepeso. Estos efectos se atribuyen a sus compuestos antioxidantes —como las antocianinas— y a su posible influencia en el metabolismo de lípidos; sin embargo, los resultados son moderados, no drásticos.

Además, la jamaica tiene un efecto diurético. Esto significa que ayuda a eliminar líquidos retenidos, lo que puede traducirse en una sensación de menor inflamación o una reducción temporal en el peso. Aquí es donde suele generarse confusión: perder líquidos no es lo mismo que perder grasa corporal.

En el caso de la canela (Cinnamomum verum y variedades relacionadas), también hay evidencia de que puede tener un impacto en el control de la glucosa en sangre y en la sensibilidad a la insulina. Algunos estudios sugieren que esto podría influir indirectamente en el peso, especialmente en personas con resistencia a la insulina. Aun así, el efecto es pequeño y depende del contexto general de la dieta.

Cuando se combinan, jamaica y canela crean una infusión que puede apoyar ciertos procesos metabólicos, pero no existe evidencia sólida que respalde que por sí sola provoque una pérdida de peso significativa. Ningún estudio clínico serio la posiciona como sustituto de un déficit calórico o de cambios sostenidos en alimentación y actividad física.

Té de jamaica con canela Pexels

Lo que sí puede hacer esta bebida es integrarse como parte de una rutina más amplia. Es baja en calorías, puede sustituir bebidas azucaradas y contribuir a la hidratación diaria. En ese sentido, su valor está más en lo que reemplaza que en un efecto directo para quemar grasa.

La idea de que existe una bebida específica capaz de provocar pérdida de peso sin ajustes adicionales no se sostiene científicamente. El té de jamaica con canela tiene beneficios reales, pero acotados. Entender esa diferencia es lo que permite usarlo con intención, sin atribuirle propiedades que no tiene.