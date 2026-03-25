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Todo lo que tienes que saber sobre la temporada 5 de Los Bridgerton

La temporada 5 de la icónica serie de Netflix ya está confirmada, pero los detalles de la siguiente entrega siguen siendo limitados. Esto es lo que ya está confirmado

Marzo 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Todo lo que tienes que saber sobre la temporada 5 de Los Bridgerton

Netflix

El fenómeno de Los Bridgerton sigue en expansión dentro de Netflix, aunque la conversación alrededor de la temporada 5 está marcada más por expectativas que por certezas. A diferencia de entregas anteriores, donde la información comenzó a circular con mayor claridad antes del rodaje, en este caso los datos confirmados son todavía acotados.

Lo que ya sabemos es que Los Bridgerton fue renovada por Netflix para una quinta y sexta temporada. Esto asegura la continuidad del proyecto dentro del universo creado por Shonda Rhimes, pero no implica que ya exista una fecha detallada para su siguiente capítulo.

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¿Quiénes serán los protagonistas?

Netflix ya confirmó que la temporada 5 estará centrada en Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, junto a Michaela Stirling, personaje encarnado por Masali Baduza. A diferencia de ciclos anteriores, donde el protagonismo seguía con mayor cercanía el orden de las novelas de Julia Quinn, esta entrega marca un giro claro en la estructura narrativa de la serie.

La historia de Francesca ya había comenzado a tomar forma en la temporada 3, pero ahora se posiciona en el centro con un enfoque más íntimo. La incorporación de Michaela no solo redefine el arco del personaje, también introduce la primera relación romántica principal entre dos mujeres dentro del universo de Los Bridgerton, ampliando el espectro emocional y social de la serie.

¿De qué tratará la temporada 5?

Aunque Netflix no ha publicado una sinopsis extensa, sí ha dejado claro el punto de partida: la historia seguirá el vínculo entre Francesca y Michaela en un contexto marcado por el duelo, el deseo y las restricciones sociales propias de la época.

Tras la muerte de su esposo, Francesca se encuentra en una etapa de reconstrucción personal. Su regreso a la vida social no responde a una búsqueda romántica inmediata, sino a una necesidad práctica y emocional. Es en ese momento donde la presencia de Michaela introduce una tensión distinta, más contenida pero profundamente transformadora.

La narrativa retoma elementos de la novela When He Was Wicked, aunque con cambios importantes en la construcción de los personajes y su dinámica. Esto confirma la intención de la serie de seguir adaptando el material original desde una perspectiva más libre.

¿Cuándo se estrena la temporada 5?

Hasta ahora, Netflix no ha anunciado una fecha de estreno oficial.
Sin embargo, considerando los tiempos de producción de entregas anteriores —que suelen implicar rodajes largos, diseño de vestuario complejo y una postproducción detallada—, es probable que el estreno no ocurra en el corto plazo. Cualquier fecha específica que circule actualmente no cuenta con confirmación directa.

Qué personajes podrían regresar

Aunque el foco estará en Francesca, la serie mantiene su estructura coral. Esto significa que otros miembros de la familia Bridgerton seguirán presentes, aunque no necesariamente como eje principal.
Personajes como Eloise, Benedict, Colin y Penelope aún tienen espacio dentro del desarrollo general de la historia, lo que permite que la serie continúe construyendo sus futuras temporadas sin perder continuidad.

Bridgerton series de Netflix
Eurídice Aiymet Garavito García
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