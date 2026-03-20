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¿John F. Kennedy Jr y Lady Di tuvieron un romance? Lo que reveló el capítulo 8 de Love Story

Un encuentro en Nueva York, versiones nunca confirmadas y dos figuras icónicas bastan para sostener una de las historias más comentadas de los años noventa

Marzo 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Este es el vestido de la princesa Diana subastado en una cifra récord.

¿John F. Kennedy Jr y Lady Di tuvieron un romance? Lo que reveló el cap 8 de Love Story

Getty images

En 1995, dos de las figuras más observadas del mundo coincidieron en Nueva York. Lady Di y John F. Kennedy Jr. compartían algo más que fama: ambos estaban redefiniendo su lugar en el espacio público. Ese contexto es el que ha mantenido viva, durante años, la idea de un posible romance entre ellos.
El encuentro ocurrió en el Carlyle Hotel, lejos de la mirada de los paparazzi. Él, entonces editor de la revista George Magazine, buscaba a Diana para una portada. Ella, ya separada del príncipe Carlos, comenzaba a construir una narrativa más autónoma, menos definida por la institución y más por su propia imagen.

Una historia que nunca se confirmó

Nunca hubo declaraciones oficiales que confirmaran una relación sentimental. Sin embargo, eso no ha impedido que la historia circule. Libros, testimonios indirectos y reconstrucciones periodísticas han sugerido una química inmediata, una conversación prolongada o incluso la posibilidad de un interés mutuo.

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El contexto lo explica todo

Para entender por qué esta historia sigue generando interés, hay que mirar el momento. Mediados de los noventa fue una etapa de transición para ambos:

  • Lady Di se alejaba del protocolo real y redefinía su identidad pública
  • John F. Kennedy Jr. consolidaba su perfil como figura mediática, más allá de su apellido

Ambos representaban una mezcla poco común de poder simbólico, atractivo mediático y cercanía emocional con el público. Juntos, incluso como posibilidad, creaban una narrativa irresistible.

¿Habrían sido la pareja de la década?

Hay algo particularmente potente en las historias que no se cierran. La falta de confirmación deja espacio para proyectar, imaginar y reinterpretar. En este caso, el supuesto romance funciona más como símbolo que como hecho: la unión hipotética de dos linajes icónicos —la realeza británica y la dinastía política estadounidense— en un momento donde ambos atravesaban cambios personales.
No se trata solo de si ocurrió o no, sino de lo que representa.

Más allá del rumor

Reducir el encuentro a una posible historia romántica también simplifica algo más complejo: fue un momento cuidadosamente construido entre dos figuras que entendían perfectamente cómo moverse frente a la atención pública.
Entrar por la puerta principal de un hotel para evitar ser vistos no es solo una anécdota; es una estrategia y habla de una conciencia compartida sobre imagen, narrativa y control.
Quizá por eso la historia sigue vigente. No porque haya pruebas definitivas, sino porque encaja demasiado bien en el imaginario colectivo. Al final, algunas historias no necesitan confirmación para permanecer. Les basta con la posibilidad.

Lady Di Diana de Gales romance series
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