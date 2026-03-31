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Moda

Las gafas de Anne Hathaway que son perfectas para primavera 2026

Un modelo de líneas limpias con acentos dorados se posiciona como el accesorio clave de esta temporada

Marzo 31, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las gafas de Anne Hathaway que son perfectas para primavera 2026

Angel Delgado

Las gafas que llevó Anne Hathaway durante su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX ya se colocan entre los accesorios más relevantes de primavera 2026. El modelo —de estructura metálica dorada, lentes en tono marrón y silueta rectangular— responde a una dirección clara en la moda actual: piezas ligeras, precisas y con suficiente carácter para elevar un look sin dominarlo por completo.

A diferencia de temporadas pasadas donde los marcos gruesos o las formas exageradas marcaban la pauta, ahora se observa un regreso a proporciones más discretas. Las gafas dejan de ser el elemento más llamativo del conjunto para integrarse de manera más natural al total look.

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El diseño que eligió Anne Hathaway es particularmente interesante por su construcción. Se trata de las gafas Bvlgari Tubogas BV40057U_5532A, su montura fina permite que el rostro se mantenga visible, mientras que el dorado aporta luz sin resultar invasivo. Este equilibrio es clave ya que no endurece las facciones y, al mismo tiempo, añade un punto de definición. Los lentes en tonos cálidos, lejos de oscurecer la mirada, suavizan el contraste y hacen que el accesorio sea más versátil en distintos contextos.

Otro aspecto que explica su relevancia es la forma. Las líneas rectas, ligeramente angulares, conectan con una estética que privilegia la claridad visual. No hay curvas innecesarias ni elementos decorativos que distraigan. Todo está reducido a lo esencial, lo que facilita su adaptación tanto en estilismos casuales como en propuestas más pulidas.

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Las gafas Bvlgari Tubogas de Anne Hathaway

Bvlgari

En términos de estilo, estas gafas funcionan especialmente bien con prendas de cortes limpios como blazers estructurados, camisas de algodón y básicos en tonos neutros. No requieren un look complejo para destacar; al contrario, se benefician de combinaciones simples donde cada elemento cumple una función específica. Esa facilidad de uso es parte de su atractivo.

También hay un guiño evidente a referencias de finales de los noventa y principios de los dos mil, pero sin reproducirlas de manera literal. El resultado no es nostálgico, sino actualizado ya que toman la ligereza de aquellas décadas y la adaptan a una estética más depurada. Esto las vuelve relevantes para quienes buscan incorporar tendencias sin caer en interpretaciones demasiado evidentes.

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Meryl Streep y Anne Hathaway en la Casa Azul de Frida Kahlo CDMX

Instagram Regina Blandón

Para primavera 2026, este tipo de gafas se posiciona como una elección práctica y coherente con el momento actual de la moda. No se trata de llamar la atención de forma inmediata, sino de construir una imagen cuidada a partir de decisiones precisas. En ese sentido, el modelo cuadrado de Bvlgari que llevó Anne Hathaway durante el inicio del tour global de El diablo viste a la moda 2 en CDMX no solo funciona como referencia estética, sino como indicio claro de hacia dónde se están moviendo los accesorios esta temporada.

Anne Hathaway meryl streep Gafas de sol bvlgari Tendencias tendencias de primavera
Eurídice Aiymet Garavito García
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