Zendaya revive el vestido floral que unió a Whitney Houston y Carrie Bradshaw

Cuando Zendaya apareció con un vestido blanco drapeado coronado por una gran flor escultórica en la alfombra roja de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026, la imagen activó inmediatamente la memoria colectiva de la moda. No era solo un look nupcial reinterpretado: era una pieza con historia. El diseño, marcado por una flor blanca con hojas doradas que cae desde el hombro hasta el torso, pertenece a una línea que ya había quedado registrada en dos momentos muy distintos de la cultura pop: primero en el guardarropa de Whitney Houston y años más tarde en el armario ficticio de Carrie Bradshaw.

La pieza es un diseño de Marc Bouwer, creador sudafricano que en los años noventa se volvió uno de los favoritos de celebridades para alfombras rojas y apariciones televisivas. Su estilo se reconocía por vestidos que combinaban siluetas limpias con elementos escultóricos capaces de transformar un vestido aparentemente minimalista en un objeto visual memorable. La gran flor aplicada en el hombro es precisamente uno de esos gestos.

Whitney Houston fue una de las primeras figuras en llevarlo. En su versión original, el vestido se convirtió en una imagen muy asociada con la cantante: un vestido blanco ajustado con drapeado suave y una flor monumental que parecía casi parte de un arreglo floral de alta costura. En Whitney Houston funcionaba como una extensión de su presencia escénica: dramático, elegante y absolutamente reconocible.

Whitney Houston en concierto 1987 Getty images

Años después, el vestido reapareció en un contexto completamente distinto. Carrie Bradshaw lo llevó en Sex and the City, integrándolo al tipo de estilismo que definió al personaje: mezclas inesperadas, piezas con historia y una relación juguetona con la moda vintage. En la serie, la flor exagerada en el hombro encajaba perfectamente con la estética teatral que caracterizaba al vestuario del personaje.

La aparición de Zendaya reintroduce la pieza en otra generación. Su versión mantiene la esencia del diseño —el vestido blanco drapeado y la flor tridimensional— pero lo sitúa dentro de una narrativa contemporánea vinculada a su llamada era bride, un momento estilístico en el que la actriz ha explorado distintas interpretaciones del blanco nupcial sin limitarse al vestido tradicional.

Sarah Jessica Parker en el set de “Sex in The City: la película” 2007 James Devaney/WireImage

Lo interesante de este gesto es cómo conecta tres momentos culturales separados por décadas. Whitney Houston lo convirtió en un símbolo de glam noventero; Carrie Bradshaw lo transformó en un objeto de estilo dentro de la ficción televisiva; Zendaya lo trae de vuelta como una referencia consciente a la historia de la moda.

Ese recorrido también revela algo sobre la manera en que las piezas icónicas sobreviven en la cultura visual. No se trata solo de repetir un vestido antiguo, sino de reactivarlo en un nuevo contexto. En manos de Zendaya, el diseño deja de ser un recuerdo de archivo para convertirse nuevamente en una imagen relevante.

La flor dorada que cae sobre el vestido no es solo un detalle decorativo: funciona casi como una firma visual. Gracias a ella, el diseño ha logrado mantenerse reconocible a lo largo del tiempo. Cada vez que vuelve a aparecer, genera una reacción inmediata de reconocimiento.

Zendaya revive el vestido floral que unió a Whitney Houston y Carrie Bradshaw Getty images

En la moda, pocos vestidos consiguen ese tipo de continuidad narrativa. Este es uno de ellos: un diseño que ha pasado por la voz de Whitney Houston, el armario de Carrie Bradshaw y ahora el imaginario estilístico de Zendaya. Tres épocas, tres contextos y una misma pieza que sigue encontrando nuevas formas de existir.