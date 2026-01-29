Suscríbete
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026

En su primer desfile tras la muerte de Valentino Garavani, Alessandro Michele presenta Specula Mundi, una propuesta de Alta Costura 2026 que replantea la moda como contemplación, mito y experiencia íntima

Enero 28, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026

La Alta Costura 2026 de Valentino no se presentó como un desfile convencional, sino como una experiencia perceptiva cuidadosamente orquestada. Bajo el título Specula Mundi, Alessandro Michele propuso una reflexión profunda sobre la forma en que miramos, deseamos y consumimos imágenes en la contemporaneidad. No se trató únicamente de mostrar prendas, sino de cuestionar el acto mismo de verlas.

La propuesta parte de un dispositivo casi olvidado del siglo XIX: el Kaiserpanorama, una máquina óptica colectiva que permitía observar imágenes estereoscópicas desde pequeños orificios, de manera individual, pero simultánea. Cada espectador miraba solo, aislado, aunque formara parte de un ritual compartido. Alessandro Michele recupera esta idea no como nostalgia histórica, sino como una herramienta crítica frente a un presente saturado de estímulos visuales, inmediatez y sobreexposición.

En Specula Mundi, la Alta Costura se presenta desde la restricción y no desde la amplificación. La mirada ya no es omnipresente ni voraz; se vuelve situada, consciente de su límite, casi secreta. El espectador no consume la imagen de forma compulsiva, sino que debe detenerse, adoptar una posición, aceptar que solo ve una parte. En esa tensión entre cercanía e inaccesibilidad, las prendas adquieren una nueva densidad simbólica.

La escenografía funcionó como un altar contemporáneo. Un espacio ritual donde cada aparición se vivió como una epifanía. El sonido —una reinterpretación de ritmos tecno convertidos en pulsos casi litúrgicos— marcó el tiempo de la contemplación, sustituyendo la lógica acelerada del desfile por una cadencia solemne. Las prendas emergieron como presencias cargadas de significado, cuerpos mitológicos que parecían excavados de un archivo imaginario entre Hollywood, lo sagrado y lo arcaico.

Alessandro Michele no invoca el cine como tecnología, sino como mitología. Hollywood aparece como una fábrica de dioses modernos: figuras construidas a partir de gestos, siluetas, miradas y exceso. En ese linaje, las creaciones de Specula Mundi no funcionan como referencias explícitas, sino como nuevas encarnaciones. La Alta Costura se convierte en el lugar donde el mito vuelve a tomar forma a través del tejido, el volumen y la presencia.

En este contexto, las prendas dejan de ser objetos destinados al consumo rápido. Se transforman en apariciones que exigen tiempo, silencio y atención. La moda recupera así su dimensión ritual, alejándose del flujo constante de imágenes para situarse en un espacio de pausa y concentración. La mirada ya no domina; se interroga a sí misma.

Este desfile tiene, además, una carga emocional inevitable. Specula Mundi es el primer desfile de Alta Costura de Valentino tras la muerte de Valentino Garavani, fundador de la maison y figura esencial de la moda del siglo XX. Sin recurrir al homenaje literal, la propuesta dialoga con la idea de legado, permanencia y transmisión. No como repetición, sino como pregunta abierta sobre cómo mirar hacia adelante sin romper el hilo de la historia.

En Specula Mundi, Alessandro Michele propone que la Alta Costura no sea solo espectáculo ni superficie, sino umbral. Un lugar donde la moda se convierte en pensamiento, donde vestirse y ser visto se cruzan en un acto íntimo y consciente. Más que reflejar el mundo, este desfile lo suspende por un instante para preguntarse cómo es posible mirarlo.

Además de tratarse de un desfile fuera de lo convencional, la presencia de Elthon John quedó inmortalizado como uno de los momentos más emotivos de la Semana de la Alta Costura de París 2026.

Eurídice Aiymet Garavito García
