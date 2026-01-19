Suscríbete
Valentino Garavani, el arquitecto de la elegancia, muere a los 93 años

El diseñador italiano que definió el lujo moderno falleció en Roma; su legado marcó la alta costura, el glam del siglo XX y la identidad del estilo italiano

Enero 19, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Valentino Garavani falleció a los 93 años en Roma, ciudad donde construyó no solo su casa de moda, sino una idea de elegancia que atravesó décadas, alfombras rojas y generaciones completas. Hasta el momento, no se ha informado una causa específica de su muerte. Su partida marca el cierre definitivo de una era: la del couturier absoluto, formado en la disciplina de la alta costura y fiel a una visión estética sin concesiones.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, Valentino Clemente Ludovico Garavani encontró su vocación desde muy joven. Se formó en París, en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, antes de regresar a Italia para fundar su propia casa a finales de los años cincuenta. Desde Roma, construyó una firma que no imitaba a la moda francesa, sino que proponía una alternativa: lujo preciso, femenino, profundamente italiano.
Su consagración internacional llegó en 1962, cuando presentó su colección en el Palazzo Pitti de Florencia. A partir de ese momento, Valentino dejó de ser una promesa para convertirse en una referencia. Vestía a mujeres que ocupaban espacios de poder y visibilidad global, desde actrices hasta primeras damas, y entendió antes que muchos que la moda también era una forma de diplomacia cultural.

Uno de los rasgos más recordados de su legado es el llamado rojo Valentino, un tono específico que se convirtió en sinónimo de presencia, seguridad y sofisticación. No era solo un color, sino una firma emocional. En un mundo de tendencias cambiantes, ese rojo funcionó como un ancla visual que consolidó la identidad de la maison durante décadas.

Más allá de una estética reconocible, Valentino defendió una forma de trabajar basada en la excelencia técnica. Creía que la elegancia no admitía improvisaciones y que el lujo debía sostenerse en el corte, la proporción y el respeto absoluto por el oficio. Esa filosofía lo colocó como uno de los últimos grandes diseñadores formados bajo la lógica clásica de la alta costura, incluso cuando el sistema de la moda empezó a acelerarse.

Su relación profesional y personal con Giancarlo Giammetti fue clave para transformar su visión creativa en una casa de alcance global. Juntos lograron un equilibrio poco común entre creatividad, negocio y coherencia estética, sin diluir la identidad del diseñador.
Valentino se retiró oficialmente en 2008, con un desfile que fue entendido como un homenaje en vida. Desde entonces, su figura permaneció como referencia silenciosa, observada con respeto incluso por quienes reinterpretaron su casa en nuevas direcciones.
Hoy, la moda despide a algo más que a un diseñador. Despide a un autor que entendió la elegancia como una construcción rigurosa, no como una tendencia pasajera. Su legado no vive solo en archivos o museos, sino en una manera de vestir que sigue asociando el lujo con tiempo, precisión y permanencia.

Eurídice Aiymet Garavito García
