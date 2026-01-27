Suscríbete
Moda

El debut de Matthieu Blazy en la Alta Costura de Chanel

La colección de Alta Costura Primavera-Verano 2026 de Chanel, firmada por Matthieu Blazy, propone una visión íntima de la maison donde ligereza, memoria y libertad se entrelazan en una narrativa profundamente sensorial

Enero 27, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
chanel_spring-summer-2026-haute-couture-46-HD.jpg

El debut de Matthieu Blazy en la Alta Costura de Chanel

Cortesía

La Alta Costura sigue siendo el corazón creativo de Chanel, y la colección Primavera-Verano 2026 lo reafirma desde un lugar introspectivo, casi poético. En su debut couture al frente de la maison, Matthieu Blazy se adentra en una pregunta esencial: qué hace que Chanel sea Chanel. La respuesta no llega desde el exceso ni la nostalgia literal, sino desde la emoción que se activa cuando una prenda entra en contacto con el cuerpo de quien la lleva.

También te interesa....
02 HB COVER TREVIÑO DIC 20252.jpg
Especiales
El viaje del héroe de Mariana Treviño
Noviembre 25, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
02 INSTAGRAM BONETA4.jpg
Especiales
Diego Boneta

Reinvención y equilibrio
Noviembre 26, 2025
 · 
Harper’s Bazaar

La propuesta parte de la idea de la Alta Costura como un intercambio sensible entre creador y usuaria. Aquí, la prenda no se entiende como objeto estático, sino como una superficie viva donde se proyecta una historia personal. La ligereza, el movimiento y la libertad de expresión funcionan como ejes conceptuales, dando forma a siluetas que celebran la individualidad femenina sin imponer un molde único. Cada look parece diseñado para acompañar un gesto, una respiración, un instante suspendido en el tiempo.

El desfile abre con un gesto simbólico potente, el icónico traje Chanel aparece depurado hasta su esencia, construido en transparencias de muselina de seda y tonos delicados. Es una silueta que remite a la memoria de la casa, pero también a la de quien la viste. Detalles bordados —cartas de amor, un frasco de N°5, un labial rojo— emergen como fragmentos íntimos, ocultos en bolsillos, cosidos en el interior o integrados a la cadena característica de la maison. Lo interior se hace visible, revelando una vida emocional que normalmente permanece en silencio.

A partir de ahí, la colección entra en un proceso de metamorfosis. La mujer Chanel se transforma simbólicamente en ave, no como disfraz, sino como estado. A través del trabajo conjunto de los ateliers flou y tailleur, y de los artesanos textiles y de bordado de le19M, las prendas evocan plumajes, alas y movimientos aéreos sin recurrir de forma literal a la pluma. El virtuosismo técnico se expresa en capas, plisados, tejidos y bordados que sugieren vuelo, ligereza y expansión.

La paleta y las formas recorren un amplio imaginario, desde siluetas oscuras que subrayan la precisión del corte hasta composiciones cromáticas complejas que recuerdan aves domésticas y exóticas. Palomas grises, garzas estilizadas o figuras más exuberantes conviven en un paisaje onírico, poblado por setas monumentales y una atmósfera de bosque encantado. La naturaleza no se representa como decorado, sino como una presencia emocional que dialoga con los códigos históricos de la maison.

En esta colección, la libertad no se proclama sino que se siente. Chanel propone una pausa poética, breve e intensa, donde la Alta Costura existe para ser vivida y luego desaparecer, como un ave que alza el vuelo y deja tras de sí una impresión duradera.

Matthieu Blazy Alta Costura Chanel
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Rahul Mishra - Front Row - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026
Moda
Las joyas robadas del Louvre reaparecen en la Alta Costura 2026 de Schiaparelli
Enero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rahul Mishra - Front Row - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026
Moda
Jonathan Anderson se estrena en la Alta Costura: cinco claves para entender su propuesta
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Willy Chavarria - Paris Men's Fashion Week FW2026 - Runway
Moda
El desfile de Willy Chavarría en París que se volvió un musical
Enero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacquemus Opens His First Boutique At 27 Avenue Montaigne - Paris Fashion Week
Moda
Jacquemus nombra a su primera embajadora
Enero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026 - Day Five
Moda
La moda sucia y la estética de lo inacabado
Una estética que desafía la pulcritud tradicional y encuentra belleza en lo imperfecto, lo vivido y lo aparentemente inacabado como reflejo del presente cultural
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Aryna Sabalenka, la atleta que redefine el lujo deportivo como embajadora de Gucci.jpg
Moda
Aryna Sabalenka, la atleta que redefine el lujo deportivo como embajadora de Gucci
La tenista número uno del mundo amplía su influencia más allá del deporte y se integra al universo del lujo con una presencia que combina fuerza, carácter y una nueva lectura de estilo
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kenzo Takada Dinner - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Pharrell Williams y el nuevo lenguaje de la moda masculina en 2026
Sin fórmulas ni excesos, esta propuesta apunta a una masculinidad que encuentra fuerza en la sutileza
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior Homme - Runway - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Jonathan Anderson celebra el cumpleaños 121 de Christian Dior
Un gesto simbólico y una pasarela cargada de referencias revelan cómo la memoria, el exceso controlado y la juventud vuelven a encontrarse en la visión actual de la maison
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García