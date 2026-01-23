Suscríbete
Moda

Jacquemus nombra a su primera embajadora

La decisión de Simon Porte Jacquemus de nombrar como embajadora a una mujer de 85 años abre una conversación distinta sobre edad, representación y sensibilidad en la moda de lujo actual

Enero 23, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacquemus Opens His First Boutique At 27 Avenue Montaigne - Paris Fashion Week

Jacquemus nombra a su primera embajadora

Marc Piasecki/WireImage

En un sistema de moda obsesionado con la novedad, la juventud y la viralidad inmediata, Simon Porte Jacquemus vuelve a tomar una decisión que rompe con cualquier expectativa prefabricada. El fundador y director creativo de Jacquemus presentó a Liline Jacquemus, una mujer de 85 años, como la primera embajadora oficial de la maison. El gesto no es anecdótico ni provocador, es profundamente coherente con la historia emocional que ha definido a la marca desde su origen.

También te interesa...
jacquemus11.jpg
Moda
Jacquemus celebró sus 10 años en un campo de lavanda lleno de ensueño
Junio 25, 2019
 · 
Harper’s Bazaar
jacquemus11.jpg
Moda
Jacquemus celebró sus 10 años en un campo de lavanda lleno de ensueño
Junio 25, 2019
 · 
Harper’s Bazaar

Simon Porte nunca ha entendido Jacquemus como una casa construida desde el artificio. Su narrativa creativa ha estado marcada por la intimidad, la memoria y los vínculos personales. Desde sus primeras colecciones, el diseñador convirtió su vida —su infancia en el sur de Francia, la figura materna, los recuerdos familiares— en un lenguaje estético que hoy es reconocible en todo el mundo. En ese contexto, la elección de Liline Jacquemus no representa una ruptura, sino una continuidad.

Liline Jacquemus no es una celebridad ni una figura ajena al universo del diseñador. Su presencia encarna una idea de elegancia que no depende de la edad ni de la validación externa. Al convertirla en embajadora, Jacquemus desplaza el foco habitual del lujo que ya no se trata de aspirar a un ideal inalcanzable, sino de reivindicar la belleza que existe en la experiencia, el tiempo y la autenticidad.

Este nombramiento adquiere un peso simbólico particular dentro de la industria. Durante décadas, las casas de moda han utilizado la figura de la embajadora como una herramienta aspiracional ligada casi exclusivamente a la juventud. Jacquemus subvierte ese código sin necesidad de discursos grandilocuentes. Basta una imagen, una historia real y una mujer que no necesita representar nada más que a sí misma.

Desde una perspectiva creativa, la decisión también refuerza la identidad de la maison. Jacquemus ha crecido sin adoptar los rituales tradicionales del lujo corporativo: no ha construido su relevancia a partir de embajadores globales, sino de relaciones genuinas con personas que forman parte de su universo emocional. Liline Jacquemus se inscribe en esa lógica, elevando lo cotidiano a un plano simbólico.

El impacto del anuncio no reside únicamente en la edad de la embajadora, sino en lo que comunica sobre el presente de la moda. En un momento donde la conversación sobre representación comienza a ampliarse, Jacquemus propone una narrativa distinta: el lujo no tiene por qué excluir, ni imponer una sola forma de belleza. Puede ser íntimo, humano y profundamente honesto.

Con esta elección, Simon Porte Jacquemus confirma que su fuerza creativa no está en anticipar tendencias, sino en recordar lo esencial. Liline Jacquemus no es un gesto de marketing ni una estrategia calculada: es una declaración silenciosa que redefine quién puede ocupar el centro del lujo contemporáneo.

Jacquemus embajadora
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Jaden Smith debuta como diseñador en París (1).jpg
Moda
Jaden Smith debuta como diseñador en París
Enero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026 - Day Five
Moda
La moda sucia y la estética de lo inacabado
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Aryna Sabalenka, la atleta que redefine el lujo deportivo como embajadora de Gucci.jpg
Moda
Aryna Sabalenka, la atleta que redefine el lujo deportivo como embajadora de Gucci
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior Homme - Runway - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Jonathan Anderson celebra el cumpleaños 121 de Christian Dior
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Yerevan Fashion Week - Street Style
Moda
Vuelven los jeans rotos
El denim con desgaste reaparece con una lectura más cuidada y estilística. Así se integra a los looks actuales sin caer en excesos ni nostalgias literales
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Aspen - December 29, 2025
Moda
Mariah Carey se suma a la tendencia Glamoratti con un fascinante abrigo Gucci
Una aparición reciente de Mariah Carey reactiva una estética que apuesta por el exceso consciente y el lujo entendido como presencia, no como tendencia pasajera
Enero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Por qué LVMH Watch Week se ha convertido en la cita clave de la alta relojería contemporánea.jpg
Moda
Por qué LVMH Watch Week se ha convertido en la cita clave de la alta relojería contemporánea
LVMH Watch Week abre el calendario relojero con una visión contemporánea del lujo, la técnica y el diseño, consolidándose como el espacio donde la alta relojería define su rumbo anual
Enero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Public Mass Honouring Franca Sozzani In Milan
Moda
La reacción de Miuccia Prada a la muerte de Valentino Garavani y el legado que compartieron
El gesto de Miuccia Prada tras la muerte de Valentino Garavani revela la amistad, el respeto y el legado compartido de una generación que definió la moda italiana
Enero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García