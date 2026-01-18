The News, las cosas que amamos

Jennifer Connelly protagoniza la nueva narrativa femenina de Louis Vuitton
La campaña femenina Primavera–Verano 2026 de Louis Vuitton presenta a Jennifer Connelly como rostro central de una propuesta que explora la intimidad, la creatividad y la feminidad desde el espacio privado. Fotografiada por Cass Bird, la campaña se inspira en la visión creativa de Nicolas Ghesquière, quien concibe el hogar como un territorio de libertad estética y expresión personal. Siluetas fluidas, referencias a la lencería, blancos suaves y detalles artesanales construyen una colección que reinterpreta el confort doméstico como lujo contemporáneo. La propuesta se completa con nuevos accesorios y piezas de joyería que amplían el universo icónico de la maison.
Chopard diseña el trofeo de los Joy Awards 2026 en Arabia Saudita
Chopard se suma como socio artesanal de los Joy Awards 2026, encargándose del diseño y elaboración de los trofeos oficiales del evento. Inspirado en el halcón —símbolo cultural de Arabia Saudita—, el galardón combina fuerza visual, movimiento y precisión artesanal. Cada pieza requiere alrededor de 70 horas de trabajo en los talleres de Alta Joyería de la maison en Ginebra y está realizada con materiales éticos, incluidos oro de 18 quilates y detalles en ónix y granates. La colaboración refuerza el vínculo entre artesanía de lujo, herencia cultural y celebración del talento en cine, música, deportes y contenido digital en el mundo árabe.
Vivienne Westwood celebra el Año del Caballo
Para recibir el Año del Caballo 2026, Vivienne Westwood lanza una colección cápsula que traduce este signo zodiacal en una narrativa visual cargada de energía, movimiento y nuevos comienzos. La propuesta toma al caballo como emblema central —símbolo de vitalidad, ambición y libertad— y lo reinterpreta a través de joyería, ready-to-wear y accesorios con un enfoque claramente identitario.
La colección de joyería presenta motivos ecuestres esculpidos con detalle, suspendidos en collares de cadena, aretes, brazaletes y anillos, disponibles en acabados dorados y tono platino. En la parte de moda, las siluetas incorporan un nuevo escudo de caballos y el icónico orb de la casa, retomando referencias de archivo y combinándolas con estampados dinámicos y aplicaciones bordadas. Accesorios como pañuelos de seda y objetos de edición especial refuerzan el carácter coleccionable de la cápsula.
El lanzamiento se completa con un reloj unisex de edición limitada que reinterpreta un motivo histórico de la casa —el Hair Print— transformándolo en una evocación de la crin de un caballo. Numeradas individualmente, estas piezas subrayan el enfoque artesanal y conceptual de la colección, que celebra el inicio del año como un momento de impulso creativo y renovación estética.
Burberry abre una nueva boutique en México
Burberry inaugura una nueva tienda en Monterrey, ubicada dentro de El Palacio de Hierro, reforzando su presencia en el norte de México. El espacio fue concebido como una extensión del ADN de la casa: lujo atemporal, herencia británica y una experiencia de compra pensada para recorrerla con calma.
El diseño interior toma referencias directas de la arquitectura londinense, con materiales como piedra natural inspirada en la caliza británica y detalles de hierro fundido que evocan las calles de la ciudad. Estos elementos conviven con alfombras de lana y mobiliario sobrio, donde el icónico Check de Burberry aparece de forma sutil pero constante.
Uno de los ejes del nuevo espacio es el Scarf Bar, una propuesta dedicada a los pañuelos como pieza clave del legado de la marca. Cashmere, seda y twill se presentan en una cuidada selección de colores, estampados y texturas que ponen en primer plano la artesanía y la tradición de la casa.
La tienda también alberga una amplia oferta de womenswear, menswear, bolsos y calzado, incluyendo piezas de temporada y accesorios inspirados en la herencia ecuestre de Burberry. Con esta apertura, la firma consolida su visión de retail como un punto de encuentro entre historia, diseño y estilo contemporáneo en uno de los destinos clave del lujo en México.
Josh O’Connor nuevo embajador de Dior
Dior anuncia a Josh O’Connor como nuevo embajador de las colecciones diseñadas por Jonathan Anderson, reforzando la visión contemporánea de la maison en torno a la elegancia masculina. El actor ha sido reconocido a nivel internacional por su papel en The Crown, interpretación que le valió un Globo de Oro, y por su trabajo en cine, especialmente en Challengers de Luca Guadagnino.
La elección de O’Connor responde a una afinidad estética y emocional con el lenguaje actual de Dior: una masculinidad sensible, moderna y alejada de rigideces tradicionales. Su presencia encarna una forma de elegancia que privilegia la individualidad y la expresión personal, valores clave en la dirección creativa de Jonathan Anderson para la casa.