The News, las cosas que amamos

3

Para recibir el Año del Caballo 2026, Vivienne Westwood lanza una colección cápsula que traduce este signo zodiacal en una narrativa visual cargada de energía, movimiento y nuevos comienzos. La propuesta toma al caballo como emblema central —símbolo de vitalidad, ambición y libertad— y lo reinterpreta a través de joyería, ready-to-wear y accesorios con un enfoque claramente identitario.

La colección de joyería presenta motivos ecuestres esculpidos con detalle, suspendidos en collares de cadena, aretes, brazaletes y anillos, disponibles en acabados dorados y tono platino. En la parte de moda, las siluetas incorporan un nuevo escudo de caballos y el icónico orb de la casa, retomando referencias de archivo y combinándolas con estampados dinámicos y aplicaciones bordadas. Accesorios como pañuelos de seda y objetos de edición especial refuerzan el carácter coleccionable de la cápsula.

El lanzamiento se completa con un reloj unisex de edición limitada que reinterpreta un motivo histórico de la casa —el Hair Print— transformándolo en una evocación de la crin de un caballo. Numeradas individualmente, estas piezas subrayan el enfoque artesanal y conceptual de la colección, que celebra el inicio del año como un momento de impulso creativo y renovación estética.