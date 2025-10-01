¿Por qué la Torre Eiffel se pinta de rosa cada 1 de octubre? Esta es la causa detrás de su resplandor

Cada año, la Torre Eiffel se convierte en un símbolo luminoso de solidaridad al teñirse de rosa durante la noche del 1 de octubre. Más allá de su monumental belleza y de ser el corazón de París, el gesto marca el inicio del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una de las enfermedades con mayor incidencia en mujeres a nivel global.

El rosa, color asociado a esta causa desde los años noventa, no es una elección estética ni un simple capricho decorativo, es un recordatorio de que la detección temprana salva vidas. Al iluminarse con este tono, la Dama de Hierro manda un mensaje que trasciende fronteras: la importancia de la prevención, la autoexploración y el acceso a diagnósticos oportunos.

La elección de la Torre Eiffel no es casualidad. Este ícono universal concentra la mirada del mundo entero, además, coincide con la celebración de la Semana de la Moda de París. Cada destello rosa es una invitación a detenerse y reflexionar sobre las cifras y realidades que a menudo permanecen invisibles. Al mismo tiempo, representa a quienes han atravesado la enfermedad con valentía y a quienes aún luchan día a día.

El gesto también busca inspirar a instituciones, gobiernos y marcas a sumarse en la creación de campañas, investigaciones y programas que reduzcan las brechas de atención médica. Desde París, el monumento se erige como un recordatorio de que la lucha contra el cáncer de mama no pertenece a un país, sino a toda la humanidad.

El brillo rosa de la Torre Eiffel es más que una imagen viral o un momento fotográfico, es una llamada a la sensibilización y la acción contra el cáncer de mama que afecta a millones de mujeres en el mundo. Cada año, este símbolo monumental nos recuerda que la belleza más poderosa no se mide en metros de hierro, sino en la capacidad de inspirar conciencia y esperanza aún cuando el diagnostico parece ir en contra.