Cartagena, el nuevo secreto de lujo bajo el sol del Caribe

Si estás buscando tu próxima escapada con alma, sabor, historia y una buena dosis de lujo discreto, pon a Cartagena en tu radar. Esta ciudad amurallada, vibrante y colonial, ha evolucionado en los últimos años para convertirse en un epicentro de diseño, gastronomía y cultura, todo sin perder su esencia caribeña.

Gracias a la iniciativa Nuestra Cartagena, una plataforma que reúne a los mejores proyectos independientes, auténticos y con propósito de la ciudad, es posible conocer un lado más íntimo y sofisticado del destino. Aquí, una ruta curada en la ciudad caribeña con las opciones más fascinantes:

Casa Carolina: Un oasis íntimo con alma colonial

Ubicado en el corazón del centro histórico, Casa Carolina es más que un hotel boutique; es una joya restaurada que combina la herencia arquitectónica del siglo XIX con el diseño contemporáneo. Con sólo 13 habitaciones cuidadosamente decoradas, este refugio logra ese equilibrio perfecto entre privacidad, estética y calidez.

Su rooftop con piscina y vistas a las cúpulas coloniales es el escenario ideal para desconectar con un cóctel al atardecer. Además, el servicio personalizado y su enfoque sustentable lo convierten en una elección consciente y chic. Ideal para una escapada romántica, un viaje de amigas o una luna de miel poco convencional.

Lucy Joyería: El arte de llevar Cartagena en el corazón

Para quienes coleccionan piezas únicas con historia, Lucy Joyería es una parada imperdible. Fundada por Alejandra Velasco, esta marca fusiona las técnicas ancestrales de la orfebrería colombiana con un enfoque moderno que captura la esencia de Cartagena.

Cada anillo, collar o pendiente es una declaración de estilo, pero también de identidad cultural. Inspiradas en la flora, fauna y tradiciones del Caribe, sus colecciones son elaboradas por artesanos locales bajo procesos éticos, la especialidad de la casa: las esmeraldas. Ideal para quienes buscan lujo con propósito y una joya que hable más que solo de estética sino de un legado.

La Serrezuela: Moda, arte y gastronomía en un ícono restaurado

Este antiguo circo taurino restaurado es hoy uno de los centros culturales y comerciales más sofisticados del Caribe. La Serrezuela mezcla boutiques de diseño, arte contemporáneo, espacios gastronómicos y eventos de primer nivel en un entorno que respira historia y modernidad.

Además de recorrer tiendas de diseñadores emergentes y marcas exclusivas, se puede disfrutar de exposiciones itinerantes, terrazas con música en vivo y una agenda cultural activa que celebra el talento colombiano. Es el lugar ideal para una tarde de compras consciente o una cena bajo las estrellas.

Carmen Restaurante: Alta cocina caribeña con liderazgo femenino

Si Cartagena tuviera una embajada gastronómica, estaría en manos de Carmen Ángel, chef y cofundadora de Carmen Restaurante. Este templo culinario ha transformado los sabores del Caribe en experiencias de fine dining sin pretensiones.

Ubicado en una elegante casa republicana, su propuesta se basa en ingredientes locales como el coco, la papaya o el pescado fresco de la costa, reinterpretados con técnicas modernas. La experiencia es sensorial, sofisticada y profundamente emocional. Perfecta para celebrar la cocina de raíz con una mirada contemporánea, y para apoyar a una de las voces femeninas más influyentes de la gastronomía en Colombia.

Blue Apple Beach: lujo relajado frente al mar con espíritu consciente

Para quienes buscan desconexión sin sacrificar estilo, Blue Apple Beach es una joya escondida a solo 30 minutos en bote desde el centro de Cartagena. Este hotel boutique, incluido en la Guía Michelin de hoteles en Colombia, redefine el lujo caribeño con una propuesta que combina diseño cuidado, gastronomía vibrante y una filosofía de sostenibilidad activa. Cada rincón refleja un compromiso genuino con la autenticidad, desde sus coloridas habitaciones hasta su beach club de espíritu libre. Fundado por Portia Hart, una mujer con visión, Blue Apple Beach en la isla Tierra Bomba, también es un ejemplo de liderazgo femenino en la industria, al impulsar iniciativas como la inclusión social, el reciclaje creativo y la formación de talento local. Ideal para una escapada sofisticada pero con alma rebelde, donde cada detalle vibra con estilo, propósito y la energía del mar.

Comodidad y estilo desde México a Cartagena

Parte del lujo está también en cómo se llega. Copa Airlines, con sus vuelos desde Ciudad de México vía Panamá, ofrece la forma más eficiente, puntual y placentera para llegar a Cartagena.

Ya que, si se trata de llegar con estilo, esta aerolínea ofrece la mejor opción para volar con comodidad, puntualidad y una excelente conectividad. Con horarios convenientes, un servicio a bordo impecable y un enfoque constante en el confort del pasajero, la aerolínea se convierte en el aliado ideal para quienes viajan con lo mejor de lo mejor.

Nuestra Cartagena: una comunidad que transforma el lujo en conexión

Detrás de estos espacios está la iniciativa Nuestra Cartagena, un colectivo de proyectos locales que celebran la autenticidad y la belleza de su ciudad. Al visitarlos, no solo se experimenta el lujo de lo exclusivo, sino también el privilegio de ser parte de una comunidad vibrante que cree en la creatividad, la sostenibilidad y el turismo responsable.

Descubrir Cartagena con esta mirada es entrar en un universo donde el diseño, la cultura y el estilo se entrelazan con la historia, la calidez y la alegría de vivir. Un destino para mujeres que buscan más que una vacación: una experiencia transformadora.