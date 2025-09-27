Suscríbete
Una nueva sinfonía: Selena Gomez y Benny Blanco se casan en Santa Bárbara

Selena Gomez y Benny Blanco se casan en Santa Bárbara en una ceremonia íntima y emotiva, tras años de amistad y colaboración

September 27, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuando la música encuentra su eco en el corazón, el escenario perfecto no puede ser otra cosa que una boda que mezcla intimidad y celebración artística. Esta tarde, Selena Gomez y Benny Blanco sellaron su historia en Santa Bárbara, California, rodeados de amigos, emociones y un aire de confidencia cuidadosamente curada.

Para quienes han seguido su recorrido, esta unión parece una evolución lógica de años de complicidades creativas. Desde colaboraciones musicales en la última década hasta un álbum conjunto, su vínculo ha trascendido lo profesional para transformarse en algo de piel, raíces y melodías en pareja. Selena Gomez misma lo expresó en una entrevista previa: siempre lo ha sentido como un faro en su vida, alguien con quien puede ser vulnerable.
El camino hacia el altar no fue urgente. La pareja mantuvo su compromiso pautado desde finales de 2024, pero el diseño del día soñado —y la coincidencia con agendas intensas— los llevó a posponer y planear con calma. Esa paciencia embona con su narrativa: dos almas que se conocen en lo profesional antes que en la prisa del afecto instantáneo.

La ceremonia, discreta y cuidada hasta el mínimo detalle, se celebró en un enclave privado entre colinas y océano. Las primeras imágenes hablan de vestidos románticos, abrazos sinceros, risas compartidas con amigos cercanos del circuito artístico. No faltaron rostros íntimos de su círculo, testigos naturales de esta dosis de magia personal, aunque aún no se ha revelado por completo la lista de invitados.

Más allá del brillo mediático, esta unión representa un momento de madurez emocional para ambos. Si antes compartían versos y beats, ahora intercambian promesas. Y aunque el público se asome con curiosidad, lo que realmente importa es ese espacio íntimo donde dos creadores decidieron unir sus vidas. Un capítulo nuevo, con armonías propias, acaba de empezar.

