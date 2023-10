3 datos para entender Beckham y las sorprendentes confesiones de David y Victoria

Victoria y David Beckham no son ajenos a los reflectores —siendo él uno de los futbolistas más famosos en la historia y ella integrante de la afamada banda Spice Girls, así como una reconocida diseñadora de modas. Celebridades de ese calibre sabrán lo que significa estar en el ojo del huracán 24/7, pero es por primera vez a través de Beckham, la serie documental de la pareja para Netflix, que el público supo del tormento que atravesaron como pareja hace 10 años, bajo un malestar que solamente ellos podían sentir.

“Fue el periodo más difícil de todos porque parecía que el mundo estaba en contra de nosotros. Pero así está la cosa: si soy completamente honesta, estábamos en contra el uno del otro”. victoria beckham en ‘beckham’.

1. La presunta infidelidad de David Beckham

Nunca se menciona el nombre concreto, pero Rebecca Loos fue la presunta amante de David —y también su asistente personal en Madrid. Este suceso habría tomado lugar cuando al futbolista lo mandaron a España, y él se quedó allí a vivir mientras Victoria y sus hijos permanecieron un rato en Londres antes de tomar camino hacia este gran cambio. “Hubo varias historias terribles que eran difíciles de aguantar”, confesó David, “era la primera vez que Victoria y yo sufríamos esa presión en nuestro matrimonio”, quizá haciendo alusión a las noticias de la prensa sobre esta infidelidad.

En 2004, El País rescató la noticia de que Loos había dado una entrevista pagada en 750.000 euros para hablar de esta relación, misma que habría durado cuatro meses —"me equivoqué al hacer lo que hice, lo sé, pero ocurrió, y no voy a vivir una mentira durante el resto de mi vida”. En aquel momento, los Beckham habrían tachado de infame a las declaraciones, mientras también salió la modelo Sarah Marbeck para contar que ella se habría acostado con el futbolista.

2. ¿Victoria odiaba España?

‘Posh’ aseguró que su estancia en Madrid la hizo infeliz y que pasar tiempo separada de David le generaba mucha soledad. Pero uno de los comentarios que persiguieron a la cantante fue cuando salió a la luz que habría dicho que España olía a ajo. “La mayoría de las veces siempre soy la mala”, indicó Victoria, “hice una entrevista para Vogue España, salía en la portada. Y en la entrevista decían que odiaba España porque olía a ajo. Yo no dije eso”.

3. La ausencia de David Beckham en el nacimiento de Cruz

En la serie documental, Victoria recuerda otro momento que causó fricción en su relación y vida personal. Fue cuando estaba por dar a luz a su hijo Cruz en 2005, y David estaba fuera haciendo un photoshoot. “Yo dije, ‘es en serio, estoy a punto de explotar, estoy en la cama en reposo. ¿Estás bromeando? Tienes un maldito photoshoot con Jennifer Lopez, quien es divina y no está a punto de tener un bebé", reflexionó. “Así que tuve mi cesárea y estaba ahí, no sintiéndome maravillosa, digamos. Y recuerdo que alguien me enseñó la portada de un periódico que tenía una gran foto de David con Jennifer Lopez y Beyoncé y el título decía, '¿Qué diría Posh?’. Y déjenme decirles lo que Posh diría: ¡Posh estaba furiosa!”.