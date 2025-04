JLo reaparece —junto a Emme Muñiz— con su propia versión aterciopelada del vestido de la venganza

Aunque no podemos elegir sólo un look de JLo, porque es la reina del glam donde quiera que se para, sin duda, el vestido que usó anoche durante la presentación de ‘Good Night and Good Luck’ en Broadway está dentro de nuestro top 5 de favoritos.

No sólo por lo bien logrado del look, sino por la compañía de Emme Muñiz durante la red carpet del evento, donde acompañó a su madre con un estilo único y divertido, quizá su mayor virtud cuando se posiciona frente a las cámaras y luces de la prensa.

Y es que la complicidad entre ambas es notable, el apoyo y la compañía de Emme Muñiz ha ido clave para JLo durante los meses posteriores a su divorcio de Ben Affleck y su hija no ha dudado en acompañarla durante los eventos donde la reina del Bronx ha tenido que enfrentar a prensa, pero de una manera única: con una figura de otro mundo y un estilo impecable a sus 55 años.

La versión aterciopelada del vestido de la venganza de JLo

Jennifer López es por sí misma una declaración de estilo, sensualidad y elegancia combinadas al mismo tiempo como sea que elija vestirse, ya sea para una gala o para la presentación de su último proyecto, la reina del Bronx acapara las miradas de forma única e incomparable.

Incluso cuando se trata de looks reinventados, como lo hizo anoche durante la gala de la presentación del musical ‘Good Night, Good Luck’ en Broadway, para la que decidió hacer una entrada triunfal con un impresionante vestido firmado por Saiid Kobeisy.

En esta ocasión tan formal, JLo escogió un diseño de terciopelo negro ceñido al cuerpo hasta la cadera, con una imponente falda fluida hasta el suelo y un sensual profundo escote en forma de corazón con el que resaltó su estilizada figura a los 55 años.

JLo con una versión aterciopelada del vestido de la venganza Getty images

JLo es una fiel seguidora del maximalismo, para ello decidió complementar un look contrastado con una imponente capa color marfil de gran volumen con hombros estructurados y siguiendo la regla irrenunciable de la moda, equilibró el look con un clutch negro de Tyler Ellis, un collar plateado y un peinado suelto con ondas suaves en la punta.

Por su parte, Emme Muñiz ha definido su estilo divertido y clásico una vez más con un atuendo protagonizado por un traje negro de corte relajado, una camisa blanca y una corbata con diseño geométrico. Los mocasines negros con dorado y collares ligeros reflejaban su identidad única y su inclinación por una moda sin etiquetas.