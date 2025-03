El antes y después de Emme Muñiz, hije no binarie de JLo y Marc Anthony (Fotos)

Por poco más de 10 años, JLo y Marc Anthony compartieron un romance de ensueño del que nacieron dos mellizos: Max y Emme en 2008, por lo que actualmente son un par de atractivos adolescentes que ya han incursionado en el mundo de la moda junto a su madre, quien, por supuesto, es un ícono a nivel mundial.

Recientemente les vimos en el estreno de ‘Othello’ durante la función especial de la obra protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, en el Barrymore Theater, en Midtown donde sorprendieron a todo el mundo con sus looks de impacto y el sorprendente cambio físico de Emme Muñiz.

Para la ocasión, Emme Maribel quien desde hace unos años de ha declarado en el espectro no binario, es decir, que no se reconoce en ninguno de los dos géneros, se decantó optó por un traje oscuro de rayas blancas, camisa gris también con rayas y una corbata de cuadros, que combinó con unos mocasines negros y un par de gafas de pasta, mismas que elevaron su look hair desenfadado y libre.

En cuando a sus complementos, le hije de JLo y Marc Anthony mostró sus nuevos piercings en las orejas y lució un pendiente y un collar del que colgaba un planeta de diamantes y perlas sobre su pecho.

El cambio de estilo de Emme Maribel Muñiz ha sido muy evidente, pues cuando era menor sus padres la vestían con ropa en colores vibrantes asociadas a la feminidad como el rosa barbie tal como lo muestra esta foto de 2009 junto a su padre, Marc Anthony, su hermano Max y su mamá, JLo.

Marc Anthony, Emme Muñiz, Max Muñiz y JLo 2009 Getty images

En 2012 lucía como toda una princesa sacada de un cuento de hadas con sus ondas naturales y un vestido rosa ballet.

Durante la participación de JLo en la edición LIV del SuperBowl en 2020, Emme Muñiz acompaío a su madre con una falda de tul y un cinturón dorado que hizo juego con el look de la reina del bronx.

Emme Muñiz 2012 y 2020 Getty images

Hacia 2022, ya entrada la adolescencia de los mellizos, JLo se refirió a Emme con los pronombres neutros durante una entrevista para Stellar y allí reconoció que esta es la etapa más difícil para ser madre ya que constantemente tiene el corazón roto debido a los cambios que experimentaron sus hijos, Max y Emme.

Es el momento más desgarrador. Pensé que me habían roto el corazón antes, no, esto es lo peor. JLo

Aunque JLo siempre se ha mostrado como una madre comprensiva y amorosa reconoce que los hijos son personas que requieren tomar sus propias decisiones y adoptar su propia personalidad a pesar del amor que le tienen a sus padres.

JLo y Emme Muñiz en la presentación de ‘Othello’ Getty images