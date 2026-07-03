Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Los bolsos de Gucci que marcarán el verano 2026

Denim lavado, malla metálica, lona con monograma y el regreso de Flora dibujan una temporada donde los bolsos apuestan por la versatilidad sin perder el sello histórico de Gucci

Julio 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_260430_MS_Gucci_11-1451_H.jpg

Los bolsos de Gucci que marcarán el verano 2026

Gucci

Un bolso deja de ser un simple complemento cuando consigue adaptarse al ritmo del día sin renunciar a su identidad. Esa es la idea que articula la nueva propuesta de Gucci para el verano de 2026. En lugar de presentar piezas concebidas para una única ocasión, la Maison apuesta por materiales capaces de transitar entre la playa, la ciudad, una escapada de fin de semana o una cena al aire libre. El resultado es una colección donde el diseño se mueve con naturalidad entre la funcionalidad y la herencia artesanal, una dirección que refleja la manera en que el lujo contemporáneo entiende hoy el estilo: menos rígido, más cotidiano y profundamente versátil.

La segunda entrega de la campaña Gucci Monte Carlo traslada esa visión a escenarios que evocan hoteles junto al mar, villas mediterráneas y recorridos en motocicleta. Sin embargo, el verdadero hilo conductor no son los paisajes, sino los bolsos que acompañan esa narrativa. Cada modelo responde a una necesidad distinta y, al mismo tiempo, construye una imagen coherente del verano: prendas fáciles de llevar, materiales ligeros y accesorios capaces de permanecer vigentes más allá de una sola temporada.

Uno de los protagonistas es el Gucci Giglio, que aparece reinterpretado en denim GG negro lavado y en versiones decoradas con el emblemático motivo Flora. La elección del denim resulta especialmente significativa porque introduce un material históricamente asociado al vestuario cotidiano dentro del universo de la marroquinería de lujo. El acabado desgastado suaviza la formalidad del bolso y permite integrarlo con la misma facilidad en un conjunto de lino para el día que en un estilismo más sofisticado para la noche.

También te interesa...
Gucci-Homenaje-a-Kubrick.jpg
Moda
El increíble homenaje de Gucci a Stanley Kubrick
Agosto 26, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Untitled9.jpg
Moda
Gucci inicia cruzada contra la masculinidad tóxica
Enero 14, 2020
 · 
Harper’s Bazaar

Junto a él aparece el Gucci Venice, confeccionado en lona GG. Esta propuesta recupera uno de los materiales más reconocibles de la firma y demuestra que el monograma continúa evolucionando sin perder relevancia. Frente a temporadas donde predominaban los acabados lisos y discretos, Gucci vuelve a reivindicar el logotipo como un elemento gráfico con valor estético propio, aunque desde una interpretación mucho más refinada y ligera.

La colección también ofrece una nueva lectura del Gucci Jackie, probablemente uno de los bolsos más representativos de la casa italiana. En esta ocasión, el diseño abandona parcialmente la piel tradicional para incorporar una delicada malla metálica que transforma por completo su personalidad. El resultado conserva la silueta reconocible del Jackie, pero añade un brillo sutil que lo acerca a los códigos de la noche sin perder su elegancia característica.

OFFICIAL CROP_260430_MS_Gucci_13-1710.jpg

Los bolsos de Gucci que marcarán el verano 2026

Gucci

El Gucci Dionysus, por su parte, continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de la colección. Su presencia confirma que las piezas con fuerte identidad arquitectónica siguen teniendo espacio dentro de un verano dominado por tejidos ligeros. Gucci propone combinarlo con prendas de prêt-à-porter más relajadas, creando un contraste que responde a una de las tendencias más visibles del lujo actual: equilibrar elementos sofisticados con otros de apariencia más informal.

OFFICIAL CROP_260430_MS_Gucci_16-1944_C.jpg

Los bolsos de Gucci que marcarán el verano 2026

Gucci

Más allá de los modelos específicos, existe un elemento que conecta toda la propuesta: Flora. El icónico estampado vuelve a ocupar un lugar central justo cuando se cumplen seis décadas de su creación. Diseñado en 1966 por Vittorio Accornero para la princesa Grace de Mónaco, a petición de Rodolfo Gucci, el motivo floral nació como un pañuelo de seda compuesto por flores ilustradas en 37 colores diferentes. Hoy regresa integrado en algunos de los bolsos más representativos de la colección, estableciendo un diálogo entre la historia de la Maison y una nueva generación de consumidores.

OFFICIAL CROP_260430_MS_Gucci_1-0039.jpg

Los bolsos de Gucci que marcarán el verano 2026

Gucci

Ese equilibrio entre legado e innovación explica buena parte de la dirección que Gucci imprime a sus accesorios para 2026. En lugar de perseguir formas completamente nuevas, la firma reinterpreta diseños ya consolidados mediante materiales inesperados, texturas renovadas y una narrativa visual ligada al verano mediterráneo. La estrategia también refleja un cambio en el comportamiento del consumidor de lujo, que busca piezas capaces de acompañar distintos momentos de la vida cotidiana en lugar de reservarse exclusivamente para ocasiones especiales.

OFFICIAL CROP_260430_MS_Gucci_19-2167_03C.jpg

Los bolsos de Gucci que marcarán el verano 2026

Gucci

Los bolsos que Gucci propone para el verano de 2026 hablan de una elegancia que ya no depende únicamente de la exclusividad, sino de la capacidad de una pieza para mantenerse vigente con el paso del tiempo. Denim, lona, malla metálica y estampados históricos conviven en una colección que entiende el lujo como una experiencia más flexible, cercana y funcional. Esa combinación de tradición e innovación convierte a estos diseños en algunos de los accesorios con mayor potencial para definir el estilo de la próxima temporada.

Gucci Tendencias 2026 Verano
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style : Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2018 : Day Two
Moda
La sudadera de cuello redondo se convierte en la prenda básica que eleva cualquier look en 2026
Julio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - June 30, 2026
Moda
Anne Hathaway lleva el vestido rojo que redefine la elegancia durante el embarazo
Julio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci High Jewelry_Campaign2.jpg
Moda
Las flores dominan la nueva alta joyería con diseños escultóricos inspirados en la naturaleza
Junio 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BET Awards 2026 - Press Room
Moda
Kelly Rowland apuesta por el dorado y marca el regreso de una elegancia luminosa
Junio 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_00040_GU_169_F15.jpg
Moda
Gucci es la palabra que mejor describe quién soy en este momento: NINGNING de aespa
La integrante de aespa, NINGNING, protagoniza la campaña Beauty and the Bag en su papel como embajadora global de Gucci. Tras desfilar por primera vez en la alfombra roja de la Met Gala, la artista habla sobre ese momento inolvidable, el bolso Gucci Paparazzo y la manera en que la moda y la música forman parte de su identidad
Junio 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci Celebrates Generation Gucci With Nettspend And early life crisis
Moda
Gucci habla el idioma de la Generación Z
Música, experiencias inmersivas y nuevos referentes culturales forman parte de la estrategia con la que la firma italiana redefine su relación con el público más joven en la etapa creativa de Demna
Junio 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris - July 6th 2025
Moda
Los pantalones floreados regresan para llenar de color el verano 2026
Flores de gran formato, motivos botánicos y tejidos ligeros convierten a los pantalones estampados en una de las prendas con mayor protagonismo para vestir durante los meses más cálidos
Junio 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BIG BANG TITANIUM PEACH CERAMIC (1).jpg
Moda
Los colores pastel conquistan la alta relojería este verano
Menta, melocotón, azul celeste y rosa dejan de pertenecer exclusivamente a la moda para abrirse paso en una categoría que durante décadas estuvo dominada por el negro, el acero y los tonos oscuros
Junio 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García