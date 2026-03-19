Suscríbete
Estilo de vida

Hotel Xcaret Arte: el arte de habitar el paraíso

Marzo 19, 2026 • 
Harper’s Bazaar
hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso-un-resort-que-lo-tiene-todo.jpeg

Donde la selva se funde con el azul profundo del Caribe, Hotel Xcaret Arte se erige como una declaración de identidad. Construido por talento 100% mexicano y esculpido con respeto por la región que lo abraza y lo transforma en una experiencia cultural, sensorial y estética.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso-conoce-su-interior.jpeg

Acompañamos a Karla Farfán a descubrir este resort, donde cada línea arquitectónica dialoga con el entorno: cuevas, senderos ocultos y un río esmeralda que atraviesa la propiedad, crean una atmósfera orgánica donde diseño y naturaleza conviven en equilibrio ético y estético. El complejo se despliega como una obra monumental que rinde homenaje a los grandes artistas mexicanos.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso-junto-a-karla-farfan.jpeg

Las 900 suites se distribuyen en edificios concebidos como Casas: Casa de los Artistas, Casa de la Música, Casa de la Paz, Casa de la Pirámide y Casa del Diseño. Cada espacio honra disciplinas creativas que forman parte del ADN cultural del país. La estancia se convierte así en un recorrido íntimo por la sensibilidad mexicana contemporánea.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso-junto-karla-farfan.jpeg

Para Karla, el verdadero lujo fue esa sensación de pertenencia: habitar un espacio que celebra el talento nacional mientras abraza el paisaje con responsabilidad. Ubicado en Casa de la Paz, Muluk Spa es un refugio exclusivo para adultos donde el descanso se convierte en ritual.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso-un-resort-que-lo-tiene-todo-arquitectura.jpeg

Su arquitectura eco-integradora fluye entre roca y vegetación, invitando a una reconexión profunda. Karla experimentó un recorrido diseñado para revitalizar cuerpo, mente y espíritu, en un entorno que privilegia el silencio, la luz natural y la materialidad orgánica.

La experiencia continuó en Xaak, la propuesta de cocina mexicana contemporánea que consolida una nueva etapa bajo la dirección creativa de Karime López, primera chef mexicana en obtener una Estrella Michelin y una de las voces más influyentes de la gastronomía actual.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso-un-resort-restaurantes.png

En este espacio, el ingrediente es protagonista y la técnica su intérprete. La propuesta se presenta a través de un menú degustación de 16 tiempos con maridaje, el recorrido, de aproximadamente dos horas, inicia con un bocado que marca el ritmo y evoluciona con fluidez en una secuencia que favorece la conversación y la convivencia.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-el-paraiso.jpeg

La complejidad no se impone, se integra. Los juegos de color, la arquitectura del montaje y la selección de vajilla responden a una narrativa clara y contemporánea. El cierre dulce resume la filosofía del detalle que atraviesa toda la experiencia.

hotel-xcaret-arte-alta-gastronomia-restaurantes.jpeg

Otra joya gastronómica es Le Chique, que inicia una nueva etapa al integrarse a Hotel Xcaret Arte, reafirmando la trayectoria y la identidad de un restaurante con prestigio internacional que hoy forma parte del colectivo gastronómico de Xcaret.

hotel-xcaret-arte-el-arte-de-habitar-paraiso-junto-a-karla-farfan.jpeg

Liderado por el chef Jonatán Gómez Luna, Le Chique es una experiencia de alta cocina mexicana de vanguardia, expresada a través de un menú degustación de 27 tiempos que propone un recorrido por México de norte a sur. Ingredientes, técnicas y sabores se reinterpretan desde una mirada autoral, sensorial y cuidadosamente articulada.

hotel-xcaret-arte-alta-gastronomia.jpeg

Galardonado con Estrella Michelin en 2024 y 2025, e incluido en listados como 50 Best Restaurants Latin America, The Best Chef, AAA Five Diamonds y La Liste, Le Chique se posiciona como una de las propuestas más relevantes de la alta cocina mexicana a nivel internacional.

Hotel Xcaret Arte es un homenaje vivo a la creatividad nacional. Un destino donde arquitectura, hospitalidad, bienestar y alta gastronomía convergen con coherencia y visión.

En tiempos donde el viajero busca experiencias con propósito, este enclave frente al Caribe propone algo más profundo: habitar el arte, saborear el territorio y descansar en equilibrio con la naturaleza.

También te interesa...
Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Moda
Valentino presenta su primer desfile sin la aprobación de su fundador
Marzo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 ESSENCE Black Women In Hollywood Awards - Arrivals
Moda
Las mejor vestidas de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026
Marzo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Harper’s Bazaar
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Walk for Love
Estilo de vida
La Ruta foodie de Paris Fashion Week Fall-Winter 2026-2027
Marzo 02, 2026
 · 
Georgina Villa
2025
Estilo de vida
Tiffany & Co. rinde homenaje a Jean Schlumberger con un reloj inspirado en 1962
Febrero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kayaking under the Midnight Sun in Lofoten Islands, Norway
Estilo de vida
Destinos de lujo que debes conocer en 2026
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young woman looking at engagement ring in box
Estilo de vida
¿Cuánto debería gastar en mi anillo de compromiso?
Diciembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cheerful woman enjoying in Christmas lunch with her family at dining table.
Estilo de vida
Rituales pequeños —pero significativos— para la cena de Año Nuevo
Gestos simples pueden transformar la cena de Año Nuevo, estos rituales discretos aportan intención, calma y significado al cierre del año sin recurrir a excesos
Diciembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para acomodar la mesa de la cena de Navidad.jpg
Estilo de vida
Guía rápida para acomodar la mesa de la cena de Navidad
Una guía práctica para poner la mesa de Navidad con equilibrio, intención y estilo, sin rigidez ni exceso, pensada para disfrutar la cena tanto como el momento
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El vino tinto, ese regalo que rara vez falla.jpg
Estilo de vida
El vino tinto, ese regalo que rara vez falla
Elegir vino tinto como regalo es una decisión elegante y a la vez funcional. Te decimos cómo acertar con la uva, el estilo y la ocasión sin complicarlo
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
tendencias-para-una-decoracion-navideña-en-casa-flor-de-loto-redefine-el-lujo-en-decoracion-festiva.png
Estilo de vida
Una Navidad que vuelve al origen
Diciembre 10, 2025
 · 
Harper’s Bazaar