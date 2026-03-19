Hotel Xcaret Arte: el arte de habitar el paraíso

Donde la selva se funde con el azul profundo del Caribe, Hotel Xcaret Arte se erige como una declaración de identidad. Construido por talento 100% mexicano y esculpido con respeto por la región que lo abraza y lo transforma en una experiencia cultural, sensorial y estética.

Acompañamos a Karla Farfán a descubrir este resort, donde cada línea arquitectónica dialoga con el entorno: cuevas, senderos ocultos y un río esmeralda que atraviesa la propiedad, crean una atmósfera orgánica donde diseño y naturaleza conviven en equilibrio ético y estético. El complejo se despliega como una obra monumental que rinde homenaje a los grandes artistas mexicanos.

Las 900 suites se distribuyen en edificios concebidos como Casas: Casa de los Artistas, Casa de la Música, Casa de la Paz, Casa de la Pirámide y Casa del Diseño. Cada espacio honra disciplinas creativas que forman parte del ADN cultural del país. La estancia se convierte así en un recorrido íntimo por la sensibilidad mexicana contemporánea.

Para Karla, el verdadero lujo fue esa sensación de pertenencia: habitar un espacio que celebra el talento nacional mientras abraza el paisaje con responsabilidad. Ubicado en Casa de la Paz, Muluk Spa es un refugio exclusivo para adultos donde el descanso se convierte en ritual.

Su arquitectura eco-integradora fluye entre roca y vegetación, invitando a una reconexión profunda. Karla experimentó un recorrido diseñado para revitalizar cuerpo, mente y espíritu, en un entorno que privilegia el silencio, la luz natural y la materialidad orgánica.

La experiencia continuó en Xaak, la propuesta de cocina mexicana contemporánea que consolida una nueva etapa bajo la dirección creativa de Karime López, primera chef mexicana en obtener una Estrella Michelin y una de las voces más influyentes de la gastronomía actual.

En este espacio, el ingrediente es protagonista y la técnica su intérprete. La propuesta se presenta a través de un menú degustación de 16 tiempos con maridaje, el recorrido, de aproximadamente dos horas, inicia con un bocado que marca el ritmo y evoluciona con fluidez en una secuencia que favorece la conversación y la convivencia.

La complejidad no se impone, se integra. Los juegos de color, la arquitectura del montaje y la selección de vajilla responden a una narrativa clara y contemporánea. El cierre dulce resume la filosofía del detalle que atraviesa toda la experiencia.

Otra joya gastronómica es Le Chique, que inicia una nueva etapa al integrarse a Hotel Xcaret Arte, reafirmando la trayectoria y la identidad de un restaurante con prestigio internacional que hoy forma parte del colectivo gastronómico de Xcaret.

Liderado por el chef Jonatán Gómez Luna, Le Chique es una experiencia de alta cocina mexicana de vanguardia, expresada a través de un menú degustación de 27 tiempos que propone un recorrido por México de norte a sur. Ingredientes, técnicas y sabores se reinterpretan desde una mirada autoral, sensorial y cuidadosamente articulada.

Galardonado con Estrella Michelin en 2024 y 2025, e incluido en listados como 50 Best Restaurants Latin America, The Best Chef, AAA Five Diamonds y La Liste, Le Chique se posiciona como una de las propuestas más relevantes de la alta cocina mexicana a nivel internacional.

Hotel Xcaret Arte es un homenaje vivo a la creatividad nacional. Un destino donde arquitectura, hospitalidad, bienestar y alta gastronomía convergen con coherencia y visión.

En tiempos donde el viajero busca experiencias con propósito, este enclave frente al Caribe propone algo más profundo: habitar el arte, saborear el territorio y descansar en equilibrio con la naturaleza.