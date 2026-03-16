El delineado felino de Anya Taylor-Joy que anticipa la tendencia beauty que dominará la temporada

Una vez más Anya Taylor-Joy nos demostró por qué su estética beauty suele convertirse en referencia inmediata. El maquillaje que llevó durante la fiesta post ceremonia del Óscar 2026 apostó por un delineado negro alargado que enmarca y estiliza la mirada, acompañado de piel luminosa, labios rojos definidos y un peinado pulido que deja todo el protagonismo en los ojos. El resto del estilismo, firmado por John Galliano, reforzó la dimensión dramática del look sin desviar la atención del rostro.

El resultado es una construcción visual donde cada elemento tiene un propósito claro. El maquillaje intenso se equilibra con líneas limpias en el peinado y con un tocado negro escultórico que aporta carácter, en sintonía con la teatralidad refinada que suele aparecer en las propuestas de Galliano.

El delineado felino que marca el ritmo de la temporada

El centro absoluto del maquillaje es el delineado. No se trata del cat eye tradicional, sino de una versión más extendida y suavemente difuminada que amplifica la forma natural del ojo. La línea negra se prolonga hacia el exterior y se mezcla con una sombra oscura sutilmente ahumada, creando un efecto felino que alarga visualmente la mirada.

Este tipo de delineado se perfila como una de las direcciones beauty más claras de la temporada. A diferencia del delineado gráfico rígido que dominó hace algunos años, la versión actual busca un acabado más integrado. La línea se funde con la sombra para generar profundidad sin perder precisión.

En el caso de Anya Taylor-Joy, el efecto funciona especialmente bien por la forma de sus ojos, grandes y ligeramente almendrados. El delineado actúa casi como una extensión natural del contorno ocular, estilizando la mirada sin endurecer la expresión.

Las pestañas largas y bien separadas refuerzan la intensidad del maquillaje. No hay exceso de volumen ni capas pesadas de máscara; la atención permanece en el trazo negro que estructura todo el maquillaje.

Anya Taylor-Joy Instagram

Labios rojos y piel luminosa

El maquillaje se completa con labios rojos intensos de acabado satinado. El color crea un contraste fuerte frente a la piel clara y el cabello rubio platino de la actriz. En lugar de competir con los ojos, el rojo funciona como un contrapunto que aporta equilibrio.

La piel se mantiene pulida y luminosa. La base es ligera y permite que la textura natural se perciba, con iluminación estratégica en pómulos y puente de la nariz. El resultado es un acabado fresco que evita que el maquillaje se perciba pesado.

Las cejas, discretamente definidas y peinadas hacia arriba, mantienen un aspecto natural que permite que el foco permanezca en la mirada.

Cabello pulido y tocado escultórico

El peinado refuerza la lógica del look. Anya Taylor-Joy llevó el cabello rubio platino completamente liso, con raya al centro y recogido hacia atrás. Este tipo de acabado pulido suele acompañar maquillajes con un elemento gráfico fuerte porque crea un marco limpio alrededor del rostro.

El tocado negro que corona el peinado introduce una silueta escultórica que dialoga con el vestido negro de líneas depuradas firmado por John Galliano. La pieza añade dramatismo sin saturar el conjunto y contribuye a ese contraste marcado entre el negro profundo del estilismo y el rubio claro del cabello.

Una tendencia que vuelve a poner el foco en la mirada

En conjunto, el look de Anya Taylor-Joy demuestra cómo un delineado bien ejecutado puede dirigir toda la narrativa de un maquillaje. Más que un detalle, el trazo negro alargado define la arquitectura del rostro y establece el tono del beauty look.

Con una piel luminosa, labios rojos clásicos y un peinado pulido que deja respirar el maquillaje, la mirada se convierte en el eje visual. Todo apunta a que este delineado felino —más largo, ligeramente difuminado y extremadamente preciso— será uno de los gestos beauty que marcarán el ritmo de la temporada.