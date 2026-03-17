Suscríbete
Belleza

El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral

Con un vestido de Tom Ford en la fiesta posterior a los Oscar 2026, Lux Pascal apostó por un recogido pulido con raya lateral que enfatiza estructura, brillo y precisión

Marzo 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral.jpg

El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral

Instagram

En un entorno donde cada detalle se amplifica, Lux Pascal eligió un peinado que no compite, sino que afina. Su aparición en la fiesta posterior a los premios de la Academia en 2026, vestida por Tom Ford, estuvo acompañada por un slicked back bun con raya lateral que se mueve en un terreno preciso: control absoluto, líneas limpias y un enfoque claro en la arquitectura del rostro.

El recogido, construido a partir de una raya lateral definida, dirige el cabello hacia la nuca con una tensión uniforme que elimina cualquier distracción. No hay volumen innecesario ni textura suelta. Todo responde a una lógica de superficie pulida, donde el brillo no es decorativo, sino estructural. Este tipo de acabado, logrado con productos fijadores de alta densidad, crea una especie de segunda piel capilar que refleja la luz de manera uniforme.

También te interesa...
Cuándo se estrena Gladiador 2 en México (y dónde ver la primera con Russell Crowe)
Agenda
Cuándo estrena Gladiador 2 en México con Paul Mescal y Pedro Pascal (y dónde ver la primera con Russell Crowe)
Noviembre 07, 2024
 · 
Regina Barberena
Met Gala 2023 - Karl Lagerfeld Red Carpet Looks
Celebridades
Poder latino: todas las celebridades latinas que se han apoderado de la red carpet en una MET Gala
Abril 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

A diferencia del clásico moño bajo relajado, esta versión propone una lectura más técnica. La raya lateral introduce asimetría, lo que suaviza la rigidez del slicked back tradicional y añade intención. El resultado no es severo, sino contenido. Hay un equilibrio entre disciplina y sutileza que permite que el rostro —pómulos, mandíbula, mirada— tome protagonismo sin necesidad de accesorios adicionales.

El diálogo con el vestido es directo. El diseño metálico de líneas limpias y escote profundo encuentra en este peinado un complemento que no interfiere con su construcción. El cuello queda completamente despejado, lo que permite que elementos como el choker integrado y la caída del tejido tengan continuidad visual. No hay interrupciones. Todo fluye en una misma dirección estética.

Este tipo de recogido también responde a un cambio más amplio en las elecciones de beauty en alfombras recientes. Frente a ondas elaboradas o estilos más voluminosos, el slicked back bun se posiciona como una alternativa que privilegia la precisión sobre el gesto. No busca transformar el rostro, sino enmarcarlo con claridad.

En el caso de Lux Pascal, la ejecución es clave. El acabado no muestra rigidez excesiva ni residuos visibles, lo que indica un trabajo cuidadoso en capas de producto y pulido manual. El moño, compacto y bien anclado, mantiene proporción con la silueta general sin robar atención.

Más que una tendencia pasajera, este tipo de peinado se consolida como un recurso recurrente para momentos donde la construcción del look exige coherencia. Funciona porque reduce, edita y enfoca.

moda pelo peinados elegante Oscar Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Vivienne Westwood - Backstage - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Belleza
Tu piel frente a la contaminación: qué cambia y cómo protegerla en la ciudad
Marzo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
98th Oscars - Press Room
Celebridades
Autumn Durald Arkapaw: la cinefotógrafa que hizo historia en los Oscar 2026
Marzo 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El corte de Jane Fonda que te hace ver elegante a cualquier edad.jpg
Belleza
El corte de Jane Fonda que te hace ver elegante a cualquier edad
Marzo 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Search" Premiere - The 67th Annual Cannes Film Festival
Belleza
Cómo lograr ondas naturales sin usar calor
Marzo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zimmermann Fall Rtw 2026 Runway Show
Belleza
Secretos para evitar que el cabello cobrizo pierda brillo
El auge de los tonos cobrizos trae consigo el reto de mantener intensidad, brillo y profundidad, estas son las claves para cuidar este color y evitar que pierda luminosidad
Marzo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El fleco suave vuelve a ser tendencia en primavera 2026.jpg
Belleza
El fleco suave vuelve a ser tendencia en primavera 2026
El peinado de Angèle combina fleco ligero y recogido pulido, una fórmula sofisticada que redefine la elegancia contemporánea en eventos de moda
Marzo 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Carlota Casiraghi confirma que esta manicura clásica sigue siendo favorita entre las mujeres elegantes.jpg
Belleza
Carlota Casiraghi confirma que esta manicura clásica sigue siendo favorita entre las mujeres elegantes
Un esmalte rojo clásico completó el conjunto verde de Carlota Casiraghi en el front row de Chanel durante la semana de la moda de París
Marzo 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gaby Agúndez se une a la iniciativa de Chanel que celebra la fuerza y la belleza en el deporte.png
Belleza
Gaby Agúndez se une a la iniciativa de Chanel que celebra la fuerza y la belleza en el deporte
La clavadista mexicana Gaby Agúndez forma parte de CC League de CHANEL Beauty, un colectivo internacional de atletas que explora una nueva mirada sobre la belleza, la confianza y el poder del deporte
Marzo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García