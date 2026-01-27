Todo lo que tienes que saber sobre la visita de Harry Styles a México

El anuncio marca un regreso esperado. Harry Styles confirmó que México formará parte de su nueva gira mundial Together, Together, con dos conciertos en la Ciudad de México. La noticia no solo activa la conversación entre fans, también vuelve a colocar a la capital como una de las plazas clave dentro de su agenda internacional.

Las fechas elegidas —31 de julio y 1 de agosto de 2026— refuerzan la magnitud del proyecto. Ambos conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, un recinto pensado para espectáculos de gran formato, acorde con la escala visual y sonora que caracteriza las presentaciones del cantante en esta etapa de su carrera.

Todo lo que debes saber para asistir

La elección de dos noches consecutivas responde a una demanda sostenida del público mexicano, que ha acompañado de manera consistente cada una de sus visitas anteriores. La Ciudad de México se mantiene como uno de los puntos más sólidos de su recorrido latinoamericano, tanto por asistencia como por impacto cultural.

Precios de boletos

Los costos oficiales para los conciertos de Harry Styles en México fueron dados a conocer a partir de la preventa y ya incluyen cargos por servicio, con distintas zonas y experiencias para quienes asistan:



Pits: $6,547.25 MXN

$6,547.25 MXN GNP: $4,191.25 MXN

$4,191.25 MXN Verde B: $3,987.25 MXN

$3,987.25 MXN Naranja B: $2,827.25 MXN

$2,827.25 MXN General A y General B: $2,579.25 MXN

$2,579.25 MXN Verde C: $2,205.25 MXN

$2,205.25 MXN General C: $1,463.25 MXN

$1,463.25 MXN Naranja C: $1,091.25 MXN

Además, paquetes VIP oficiales con experiencias exclusivas tienen precios que van desde $5,562.75 hasta $15,546.00 MXN.

Harry Styles en CDMX Instagram

Los invitados de Harry Styles

Para las fechas en la Ciudad de México, se contempla la participación de Jorja Smith como artista invitada. Su presencia añade una dimensión distinta al cartel, ampliando el espectro musical de la noche y reforzando el carácter curado de la gira.