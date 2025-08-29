Suscríbete
Moda

Dario Vitale debuta como diseñador de Versace junto a Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia 2025

Julia Roberts lució un look creado por Dario Vitale para Versace, un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa para la moda italiana en la alfombra roja

August 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_539776074_18525184465048189_190553175058516582_n (1).jpg

Dario Vitale debuta como diseñador de Versace junto a Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia 2025

Getty images

El Festival Internacional de Cine de Venecia siempre ha sido mucho más que una plataforma cinematográfica. Sus alfombras rojas y presentaciones reúnen el magnetismo del séptimo arte con la elegancia de la moda, convirtiéndose en un escenario donde los nombres más influyentes del cine y el lujo escriben nuevas narrativas. En su edición número 82, el encuentro sumó un capítulo inesperado, la unión entre Dario Vitale, joven promesa de la casa Versace, y Julia Roberts, ícono eterno de Hollywood, en un debut que sorprendió tanto a críticos de moda como a cinéfilos.

Dario Vitale, la nueva voz de Versace

Aunque Versace lleva décadas marcada por una estética inconfundible, la llegada de Dario Vitale como diseñador a la firma italiana ha inyectado una mirada fresca que dialoga con el legado de Gianni y la visión contemporánea de Donatella.

También te interesa...
gianni-Versace-asesinato-diseñador-de-moda
Estilo de vida
Gianni Versace la tragedia de su muerte
July 15, 2020
 · 
Alex Villatoro
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4152.jpg
Celebridades
El secreto detrás del éxito de Donatella Versace
January 24, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

En Venecia, el diseñador no solo firmó una de las colecciones más comentadas en los circuitos previos al festival, sino que también logró captar la atención al convertirse en aliado creativo de Julia Roberts, un rostro que no suele aparecer de manera recurrente en la alfombra roja europea.

Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia

La actriz estadounidense, reconocida por su magnetismo natural y una sonrisa que marcó a toda una generación, llegó al Festival de Venecia 2025 con una presencia impecable. Su estilismo, firmado por Dario Vitale para Versace, se alejó del dramatismo habitual de la alfombra roja para optar por un lenguaje más sobrio y moderno.

El look —construido a partir de un juego entre tailoring italiano y líneas relajadas— reforzó la esencia de Julia Roberts, una elegancia atemporal que rehúye la ostentación. La combinación de una blusa en tonos suaves con un blazer de proporciones amplias y un pantalón estructurado demostró que el minimalismo, cuando está bien ejecutado, no necesita estridencias para destacar.

Un debut con proyección

La colaboración entre Julia Roberts y Dario Vitale ejemplifica la simbiosis entre moda y cine que el Festival de Venecia fomenta año tras año. Para Versace, tener a Roberts como musa en este debut supone un mensaje contundente, la marca no solo celebra el glam de una alfombra roja, sino que, también apuesta por narrativas de sobriedad y madurez estilística, sin perder poder visual.

SaveInsta.to_540736961_18525184861048189_2773479588203793402_n.jpg

Julia Roberts en el Festival de cine de Venecia 2025

Getty images

El paso de Dario Vitale por Venecia junto a Julia Roberts se lee como un augurio de transformación dentro de Versace. La firma parece abrir un nuevo capítulo en el que la sensualidad convive con la sobriedad, y la provocación con la inteligencia estética. El festival, con su capacidad para amplificar discursos artísticos, se convirtió en el escenario perfecto para presentar esta alianza que no solo viste, sino que también cuenta una historia.

Versace Dario Vitale Julia Roberts Festival de Cine de Venecia
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-a-los-antiguos-amuletos.png
Moda
Pandora Talisman: una oda contemporánea y elegante a los antiguos amuletos
August 28, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
SaveInsta.to_538862045_18522542992033981_5586997521639794894_n.jpg
Belleza
Heidi Klum luce la tendencia mermaid waves para el Festival de Cine de Venecia 2025
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Opening Photocall - The 82nd Venice International Film Festival
Agenda
Todo lo que tienes que saber sobre el Festival de Cine de Venecia 2025
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-24 134645 (1).png
Moda
El inesperado truco de estilo que las expertas han puesto de moda para seguir llevando pareos en otoño 2025
August 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_475461241_18479768608054355_5393404697557246245_n.jpg
Moda
Zoë Kravitz apuesta por el vestido lencero más deseado de la temporada —y cuesta solo 90 euros
Zoë Kravitz confirma que el vestido lencero es la prenda de transición definitiva: elegante, versátil y disponible por sólo 90 euros
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana At Home Highgrove
Moda
El overol que llevaban Carolina de Mónaco y Lady Di en los años 70 y 80 vuelve a estar de moda
El overol de mezclilla, que nuestras royals favoritas convirtieron en símbolo de estilo en los 70 y 80, regresa en 2025 reinventado en pasarelas y street style como pieza clave del armario contemporáneo
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_343956538_281682210852517_5105710624728237352_n.jpg
Moda
Anillos en los dedos de los pies, el microaccesorio que conquista el street style global
Los anillos en los dedos de los pies se convierten en la nueva joya de deseo, un detalle sofisticado que transforma sandalias y estilismos minimalistas en un gesto de lujo inesperado
August 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
53ee537baac7c7b0fad0fa6c3335a897 (1).jpg
Moda
Meximalismo: la estética mexicana que desafía al lujo silencioso y al minimalismo global
El meximalismo irrumpe en la moda y el diseño como una propuesta mexicana que celebra el color, los bordados y la abundancia cultural frente al clean look y el lujo silencioso
August 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García