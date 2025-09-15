Lisa de Blackpink revive el barbiecore con un vestido etéreo en los Emmy 2025

El regreso del barbiecore encontró en Lisa de Blackpink a su mejor embajadora durante la alfombra roja de los Emmy 2025. La cantante y bailarina surcoreana sorprendió con un vestido rosa de ensueño que transformó la estética lúdica de Barbie en un gesto de sofisticación absoluta, evocando inevitablemente la ola iniciada por Margot Robbie tras su película más comentada en 2023.

El vestido que parece esculpido en aire

El diseño, en un tono rosa intenso con matices de fucsia, se construyó sobre un corset de líneas suaves que delineaba la silueta de Lisa sin rigidez, envolviéndola en capas de tul vaporoso. La parte superior destacó por unas mangas off shoulder que parecían emerger como nubes translúcidas, mientras que la falda, con abertura asimétrica, dejaba a la vista una pierna en movimiento antes de desbordarse en una cauda interminable. El efecto fue casi arquitectónico, con un vestido que parecía suspendido en el aire, pero que fluía como un sueño cinematográfico sobre la alfombra roja.

Cada pliegue del tul jugaba con la luz, acentuando la idea de un barbiecore renovado y llevado al extremo de la alta costura, súmamente femenino, sí, pero también magnético y poderoso.

Accesorios en clave de joya discreta

Para complementar el look, Lisa eligió un collar de diamantes que enmarcaba la clavícula con la precisión de una pieza de joyería de museo. A esto se sumaron una pulsera delgada y unos stilettos de acabado brillante que prolongaban la fantasía del rosa sin saturar la composición. Todo en el conjunto obedecía a una armonía pensada para que el vestido se mantuviera como protagonista absoluto.

El peinado y maquillaje como extensión del vestido

El peinado aportó el contraste necesario en el total look con ondas suaves y brillantes que caían sobre los hombros, con un flequillo central que enmarcaba el rostro de manera juvenil pero sofisticada. El makeup siguió la misma línea, con piel luminosa, labios en un rosa natural y mirada sutilmente definida con delineador y pestañas que aportaron una luz especial en su rostro. En conjunto, un beauty look que reforzaba la narrativa de un barbiecore etéreo, sin excesos.

Una reinterpretación del fenómeno cultural

Más allá del guiño a Margot Robbie y a la fiebre Barbie, el estilismo de Lisa conecta con un fenómeno mayor, cómo las estrellas del pop asiático se han convertido en catalizadores de tendencias globales. Con este vestido, Lisa no sólo revive un código estético, lo reinterpreta con un lenguaje propio, que mezcla la teatralidad de la alfombra roja con la delicadeza de un editorial de moda.

El debut de la integrante de Blackpink en los Emmy 2025 confirma que la alfombra roja sigue siendo un escenario de construcción cultural, donde un vestido rosa puede convertirse en manifiesto de poder, glam y reinvención estilística de una oleada de 2023, pero reinventada.