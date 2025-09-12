Greta Lee conquista el Festival Internacional de Cine de Venecia con su impecable estilo

Por Joel Calfee

Como una de nuestras musas de moda favoritas, no debería sorprender que Greta Lee haya sido una de las protagonistas destacadas en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Por supuesto, con dos películas estrenándose al mismo tiempo, la estrella nacida en Los Ángeles nos ha dado mucho material para admirar.

A su llegada al famoso evento en la Ciudad Flotante de Italia, la estrella de Vidas Pasadas hizo su entrada con algunas piezas de la colección debut de Jonathan Anderson para Dior Men. Entre ellas, una camisa a rayas abotonada —que combinó con vaqueros Toteme con costuras retorcidas— y uno de los bolsos tote con forma de libro de Dior Primavera 2026. (Aunque la versión de Drácula fue todo un éxito, esta versión en particular era de color crema y llevaba impreso el título de Madame Bovary de Gustave Flaubert).

Greta Lee llegó al Festival Internacional de Cine de Venecia con piezas de la primera colección masculina de Jonathan Anderson para Dior FRAT // CUADRÍCULA TRASERA

Resulta que el primer look de Lee fue un anticipo de lo que estaba por venir, porque terminó usando un desfile de Dior para el festival, un adelanto ganador de lo que se puede esperar cuando Anderson haga su debut oficial en ropa femenina durante la Semana de la Moda de París en octubre.

El primer look de Lee en el festival es un traje de falda blanco de Dior Alessandro Levati // Getty Images

La racha Dior de Lee comenzó con un conjunto de falda y chaqueta en blanco, que llevó durante el photocall de su nueva película Late Fame. En esa ocasión, la nominada al Emmy lució una chaqueta entallada con botones y una minifalda, combinadas con tacones blancos a juego, gafas de sol negras y un bolso Lady Dior gris de la colección Primavera 2026.

Para su siguiente aparición, Lee se puso un traje de bar azul marino Aldara Zarraoa // Getty Images

Lee posó para otra sesión de fotos poco después, donde se puso un traje de bar azul marino. Combinó el conjunto con tacones a juego, así como joyas de Tiffany & Co., incluyendo un deslumbrante broche de “Bird on a Rock” que prendió en la solapa de su chaqueta.

Lee deslumbró con un look completamente negro de The Row, su único conjunto no Dior del festival de cine Alessandra Benedetti - Corbis // Getty Images

La única ocasión en la que Lee se apartó de Dior fue durante el photocall de su otra nueva película, A House of Dynamite. Para este compromiso, Lee eligió un diseño negro hecho a medida de The Row, compuesto por un top de lentejuelas con escote barco que se extendía en una larga capa, pantalones rectos, zapatos planos en punta de piel y joyería de metales combinados de Tiffany & Co. para complementar el look.

Pero la actriz guardó su mayor declaración para el final, cuando apareció en el estreno en la alfombra roja de House of Dynamite con un vestido drapeado de dos tonos cortesía de Anderson para Dior una vez más.

Este es uno de los primeros avances que hemos tenido de la ropa femenina de Anderson para Dior Daniele Venturelli // Getty Images

El diseño consistía en un corpiño verde bosque con dobladillo abullonado con un material plisado y vaporoso que ondeaba alrededor de la actriz y presentaba aberturas a los lados para los brazos, así como un escote pronunciado que estaba decorado con solapas negras contrastantes.

Lee ha tenido una relación cercana con Anderson durante años Alessandro Levati // Getty Images

En la cintura, una faja oscura actuaba como un híbrido entre cinturón y microfalda, y estaba decorada con un gran lazo en el frente con dos cintas largas que caían hasta el suelo.

Lee completó este conjunto con tacones negros puntiagudos, así como deslumbrantes joyas de platino de Tiffany & Co., entre las que destaca un collar pavé de diamantes que complementó perfectamente su vestido.

Y con eso, Lee podría haberse llevado el título de la estrella mejor vestida del Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025. Yo, por mi parte, estaré esperando ansiosamente su próxima aparición.

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US