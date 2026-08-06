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SS27

Runway - Copenhagen Fashion Week - Spring/Summer 2027 - Day Four
Moda
Street style de Copenhagen Fashion Week SS27: así se vestirán las expertas en moda durante 2027
Entre prendas artesanales, sastrería relajada y accesorios con personalidad, las calles de Copenhague revelaron cómo evoluciona el lujo contemporáneo y por qué el estilo personal vuelve a ocupar el centro de la conversación
Agosto 06, 2026
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Eurídice Aiymet Garavito García