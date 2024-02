Kim Jones en Milán; un FENDI apegado a la moda londinense

“Estaba revisando los archivos de FENDI de 1984. Los bocetos me recordaron a Londres durante ese período: los Blitz Kids, los Nuevos Románticos, la adopción de la vestimenta de trabajo, el estilo aristocrático, el estilo japonés...”, dijo Kim Jones, Director Artístico de Alta Costura y Prêt-à-Porter sobre la inspiración que encontró para formar la colección otoño/invierno 2024 presentada en la Semana de la Moda de Milán.

Así se vivió la colección FENDI otoño/invierno 2024

“FENDI tiene un trasfondo en la utilidad. Y la forma en que se viste la familia Fendi, realmente tiene eso en mente. Recuerdo cuando conocí por primera vez a Silvia Venturini Fendi, ella llevaba un traje utilitario muy elegante, casi un traje de safari. Eso fundamentalmente moldeó mi visión de lo que es FENDI: es cómo se viste una mujer que tiene algo sustancial que hacer. Y puede divertirse mientras lo hace”. kim jones

En la última colección, Jones explora una facilidad en el vestir donde la despreocupación londinense se encuentra con la libertad romana, y la utilidad se convierte en una declaración de intenciones. Aquí el lujo se encuentra en la comodidad suntuosa y la confianza enérgica que la ropa y los accesorios otorgan a quien los lleva para expresarse.

Los abrigos de lana superpuestos se atan y ciñen de manera casual, tomando prestado más del lenguaje de las túnicas. La ropa de punto aparece como segundas pieles utilizando estilos británicos tradicionales como el Aran y el Guernsey. Los vestidos adoptan una sensibilidad más tailored flou, simultáneamente prácticos y elegantes con firmeza en la actitud, y se contrastan con transparencias de tul y organza, estampadas con estatuas romanas o bordadas con puntos disruptivos.

En los bolsos de Silvia Venturini Fendi, Directora Artística de Accesorios y Prêt-à-Porter Masculino, los estilos pasados se desmantelan y revitalizan. Renunciando a los adornos y abrazando la tactilidad y la utilidad, el material de cuero en colores naturales ricos dominan las nuevas versiones de Peekaboo, Baguette y By The Way. Mientras introduce el nuevo Simply FENDI, un bolso de mano suave que viene acompañado del bolso Roll, un nuevo shopper redondeado. Usados en múltiples ocasiones y sujetados de múltiples maneras, hay una reiteración en este gesto de que no hay solo una mujer FENDI, sino muchas mujeres FENDI con un estímulo para encontrarse a sí mismas en lo que eligen y lo que llevan.