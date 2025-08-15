Suscríbete
Un verano en libertad

Aitana protagoniza la campaña digital Summer 2025 de Fendi: una oda al color y la creatividad. Aquí, la estrella española nos platica sobre su conexión con la maison italiana, su nueva música y el arte de reinventarse

August 15, 2025 • 
María José Guzmán
FOTOGRAFÍA: SOPHIE JONES CORTESÍA DE FENDI



FOTOGRAFÍA: SOPHIE JONES CORTESÍA DE FENDI

En plena efervescencia creativa, Aitana vuelve a deslumbrar, esta vez como rostro de la campaña digital de Fendi para el verano de 2025. La artista española—cantante, compositora y actriz—brilla con su frescura y su voz en una colección que celebra los orígenes, la reinvención y la energía inagotable del verano. Una alianza natural entre la autenticidad de Aitana y la sofisticación vibrante de la firma italiana.

La campaña, lanzada oficialmente el 8 de junio a través de los canales digitales de Fendi, revela una narrativa lúdica y envolvente. En un escenario íntimo y luminoso, Aitana descubre un bolso Peekaboo en la puerta de su casa. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de una aventura estilística que recorre el interior de su hogar, convertido en un universo onírico habitado por iconos de la marca romana: los bolsos Baguette, Sunshine Shopper y Peekaboo Soft.

La artista se sumerge en un mar de texturas y patrones: rafia, denim, coral y estampados tipo bandana que evocan la frescura del Mediterráneo y el legado artesanal de la firma.
La banda sonora del proyecto es Segundo Intento, el primer sencillo del cuarto álbum de estudio de Aitana, Cuarto Azul, lanzado el 30 de mayo.
El tema, cargado de emoción y ritmo pop global, encapsula el espíritu de resiliencia y la reinvención.

Es una canción sobre las segundas oportunidades, no sólo en el amor, sino también sobre la persistencia y no rendirse en lo que uno ama. Tiene mucho que ver con la búsqueda de la felicidad.
Aitana

La colección Summer 2025 rinde homenaje a la historia de Fendi, en particular al debut del ready-to-wear de Karl La gerfeld en 1978, con Histoire d’Eau. Esta inspiración revive en siluetas envolventes, tejidos livianos y bordados naturales.

Coral rojo, terracota, azul océano y limón helado dan forma a una paleta cromática que evoca la esencia de un verano romano con sofisticación juguetona. Las formas escultóricas del coral rojo emergen como un leitmotiv, fusionadas con florales exagerados y bandanas elaboradas, creando un contraste entre lo natural y lo estructurado.

Valoro mucho la creatividad sin límites y el uso de la moda como medio de expresión artística, algo que me inspira también en mi música.

Sophie Jones cortesía de FENDI

La sinergia entre la cantante y la casa italiana va más allá de lo estético.
Fendi representa para mí la mezcla perfecta entre lujo, elegancia, innovación y autenticidad”, comenta Aitana. “Desde que empezamos a trabajar juntos, sentí una conexión muy fuerte. Valoro mucho la creatividad sin límites y el uso de la moda como medio de expresión artística, algo que me inspira también en mi música”.

El rodaje de la campaña, bajo la dirección de Sophie Jones y el equipo creativo liderado por Antonio Moscogiuri, tuvo lugar en la icónica Casa Carvajal, joya brutalista de la arquitectura española. “Fue una experiencia increíble. El equipo creó una atmósfera idílica, profesional y cálida. Me sentí libre para explorar una nueva faceta de mí misma”, comenta Aitana sobre el proceso.

Aitana x Fendi

Sophie Jones cortesía Fendi

Mientras Fendi celebra su centenario con una mirada al pasado y al futuro, esta colaboración con Aitana subraya la evolución de la firma: una maison que honra su legado sin dejar de reinventarse. Y lo hace junto a una artista que, como su música, encarna el espíritu de una generación que se atreve a empezar de nuevo.

La colección Summer 2025 de Fendi se encuentra disponible en boutiques seleccionadas y en fendi.com

Aitana x Fendi

Sophie Jones cortesía Fendi

Créditos:

Talento: Aitana.
Fotógrafa y directora: Sophie Jones.
Creatividad: Antonio Moscogiuri.
DOP: Louis Evennou.
Diseño de set: Adrià Escribano.
Personal stylist: Isabel Greece.
Peinado: Jesús De Paula.
Maquillaje: Alex Saint.
Manicure: Maritza Andrea.
Producción ejecutiva: Christian Lucidi.
Producción: Rosita Cannata e Iñaki Viladomat.
Coordinación de producción: Alejandro Gonzalez.
Locación: Casa Carvajal

María José Guzmán
