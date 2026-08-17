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Rosalía luce una chamarra de Carlos Pineda durante su primer concierto en Guadalajara

La pieza dorada fue creada especialmente para la cantante y llegó hasta sus manos de una forma poco convencional, antes de convertirse en parte de su presentación en Guadalajara

Agosto 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Rosalía luce una chamarra de Carlos Pineda durante su primer concierto en Guadalajara

Carlos Pineda Instagram

La chamarra de Carlos Pineda que Rosalía llevó durante su primer concierto en Guadalajara nació mucho antes de llegar al escenario. El diseñador mexicano creó la pieza pensando específicamente en la cantante y encontró una manera de hacérsela llegar durante su presentación, convirtiendo una creación personal en parte de uno de los momentos más esperados de su visita a la ciudad.

Una pieza creada pensando en Rosalía

La chamarra resume varios de los códigos que han convertido a Carlos Pineda en uno de los diseñadores mexicanos más reconocibles de su generación. El dorado cubre una construcción de gran volumen, mientras que una sucesión de holanes recorre las mangas y los hombros hasta crear una silueta deliberadamente teatral.
No se trata de una prenda pensada para pasar inadvertida. Su proporción, textura y movimiento responden a una idea de la moda como espectáculo, algo especialmente pertinente cuando la destinataria es una artista que suele utilizar la ropa como parte de la narrativa de sus presentaciones.

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La pieza también demuestra la capacidad de Carlos Pineda para tomar elementos tradicionalmente asociados con la feminidad —los volantes, el volumen, las texturas y los estampados florales— y llevarlos hacia una interpretación mucho más contundente. En lugar de suavizar esos recursos, los convierte en el centro de la prenda.

El lenguaje maximalista de Carlos Pineda

El trabajo del diseñador mexicano se distingue por una estética exuberante en la que conviven referencias culturales, artesanía, volumen y una fuerte inclinación hacia el dramatismo. Carlos Pineda ha encontrado en los holanes uno de sus recursos recurrentes, utilizándolos no como simples adornos, sino como elementos capaces de modificar por completo la estructura de una pieza.
El dorado también ocupa un lugar importante dentro de su imaginario reciente. En sus propuestas de 2026, el diseñador ha trabajado con tonos metálicos, flores, naturaleza y construcciones de gran presencia, manteniendo una relación evidente con la tradición mexicana y llevándola hacia un terreno contemporáneo.
Por eso, la chamarra creada para Rosalía no parece una excepción dentro de su trabajo. Al contrario, concentra en una sola pieza buena parte de los códigos que han definido su propuesta.

Cómo llegó la chamarra hasta Rosalía

La historia detrás de la prenda es quizá tan interesante como su diseño. Carlos Pineda creó la chamarra con la intención de regalársela a Rosalía y decidió llevarla hasta Guadalajara durante la visita de la cantante.
El diseñador compartió el proceso en redes sociales y buscó la manera de hacer llegar la pieza a la artista. Finalmente, después de una cadena de contactos y personas que ayudaron a concretar la entrega, la chamarra llegó a manos de la motomami.

Rosalia concierto Carlos Pineda diseñadores mexicanos
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