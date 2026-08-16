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Charlize Theron, Colman Domingo y John Carpenter, los tres homenajeados por el Academy Museum en 2026

La gala reunirá a tres figuras de generaciones y disciplinas distintas, con reconocimientos que celebran el impacto cultural, la innovación y la capacidad del cine para ampliar sus propias narrativas

Agosto 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Charlize Theron, Colman Domingo y John Carpenter, los tres homenajeados por el Academy Museum en 2026

Academy museum gala

Charlize Theron, Colman Domingo y John Carpenter recibirán reconocimientos durante la sexta gala anual del Academy Museum of Motion Pictures, una celebración que tendrá lugar el 17 de octubre de 2026 en Los Ángeles. La selección reúne a tres figuras con trayectorias radicalmente distintas: una actriz y productora convertida en referente internacional, un intérprete que ha ampliado las posibilidades de representación en pantalla y un cineasta cuya influencia sobre el terror y el cine de género se extiende por varias generaciones.

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Tres reconocimientos para tres trayectorias

Charlize Theron recibirá el Icon Award, distinción que reconoce a una figura cuya carrera ha alcanzado una relevancia internacional. Desde su interpretación ganadora del Oscar en Monster hasta títulos como Mad Max: Fury Road y Bombshell, la actriz sudafricana ha construido una trayectoria que combina grandes producciones, cine de autor y trabajo como productora.
El Vantage Award será para Colman Domingo, un reconocimiento vinculado con artistas que ayudan a cuestionar y ampliar las narrativas dominantes del cine. Su carrera ha atravesado teatro, televisión y cine, con trabajos como Ma Rainey’s Black Bottom, Rustin y Sing Sing, además de una presencia cada vez mayor como productor y creador.
John Carpenter recibirá el Luminary Award, reservado para figuras cuya contribución ha ampliado las posibilidades creativas del cine. Director, guionista y compositor, Carpenter construyó una filmografía que convirtió el terror, la ciencia ficción y el thriller en territorios de experimentación formal, con títulos como Halloween, The Thing, Escape from New York y They Live.

Una gala que también habla de la historia del cine

La elección de los tres homenajeados resulta interesante porque no responde a una única definición de éxito cinematográfico. Theron representa la permanencia de una estrella capaz de transitar entre géneros y escalas de producción; Domingo encarna una generación de intérpretes que también participa activamente en la construcción de las historias que llegan a pantalla; Carpenter demuestra cómo el cine de género puede convertirse en una influencia cultural duradera.
La gala del Academy Museum funciona, además, como una de las principales iniciativas de recaudación de fondos de la institución. Los recursos obtenidos respaldan sus exposiciones, proyecciones y programas públicos y educativos, de modo que el encuentro no se limita a una noche de reconocimientos dentro de Hollywood. La edición de 2025 recaudó más de 12 millones de dólares.

John Carpenter tendrá una presencia especial

El homenaje a Carpenter adquiere una dimensión adicional este año debido a la programación dedicada al cine de terror que prepara el museo. Su obra forma parte de una conversación más amplia sobre la manera en que el género ha influido en la cultura cinematográfica y en generaciones posteriores de realizadores.
Para Theron también existe una conexión directa con la programación del museo. Su trayectoria será revisitada mediante actividades que ponen en contexto algunas de sus interpretaciones más reconocidas, incluida Mad Max: Fury Road, una película que consolidó su lugar como protagonista de una superproducción de acción y que modificó las expectativas alrededor de los papeles femeninos dentro del género.
La presencia conjunta de Theron, Domingo y Carpenter permite leer esta gala desde tres perspectivas: la de una intérprete que convirtió la transformación en una herramienta de su carrera, la de un actor que ha contribuido a ampliar las historias que encuentran espacio en Hollywood y la de un director que demostró que una película de género también puede convertirse en una referencia cultural.
El 17 de octubre, los tres compartirán una misma ceremonia, pero los reconocimientos cuentan historias distintas sobre aquello que el cine puede llegar a ser cuando una carrera consigue trascender su propia época.

Charlize Theron premios de la academia
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