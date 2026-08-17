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Uñas unicornio: el nuevo efecto iridiscente que lleva las manicuras chrome a otra dimensión

El acabado combina bases translúcidas con reflejos de rosa, lila, azul y verde para conseguir una manicura que cambia según la luz y el movimiento de las manos

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Uñas unicornio: el nuevo efecto iridiscente que lleva las manicuras chrome a otra dimensión

James Devaney/GC Images

Las uñas unicornio están llevando el acabado cromado hacia un terreno más suave, translúcido y multicolor. En lugar del efecto espejo uniforme que dominó buena parte de las manicuras metálicas, esta versión apuesta por pigmentos que reflejan diferentes tonalidades sobre una base casi transparente, creando una superficie que puede verse rosa, lavanda, azul, verde o dorada dependiendo del ángulo de la luz. El resultado conserva el brillo del chrome, pero abandona su apariencia completamente metálica.

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Qué son realmente las uñas unicornio

El nombre puede hacer pensar en una manicura fantasiosa o excesivamente decorada, pero la versión que está ganando fuerza es mucho más sofisticada. Las unicorn nails parten generalmente de una base lechosa, nude, rosa muy pálido o lavanda y añaden encima un pigmento iridiscente capaz de producir un cambio de color sutil.
La diferencia está precisamente en ese movimiento. Mientras un chrome plateado busca conseguir una superficie uniforme y reflectante, el efecto unicornio juega con la luz para producir distintas tonalidades sobre una misma uña. De ahí que dos fotografías de la misma manicura puedan parecer ligeramente diferentes.

Del chrome espejo al brillo iridiscente

El atractivo de esta tendencia está en que no abandona por completo el lenguaje de las manicuras cromadas, sino que lo transforma. Después de varias temporadas dominadas por superficies metálicas, el acabado iridiscente introduce una dimensión más delicada y menos literal.
También conecta con la evolución de las manicuras perladas y glazed. La diferencia es que aquí el brillo no se limita a una apariencia blanca o nacarada. Los reflejos se desplazan entre varios colores y hacen que la manicura tenga mayor profundidad sin necesidad de incorporar diseños, piedras o aplicaciones.
Por eso, más que hablar de una sustitución absoluta del chrome, resulta más preciso entender las uñas unicornio como una evolución de ese acabado. El pigmento sigue siendo protagonista, pero ahora interesa tanto la reflexión de la luz como el color que aparece sobre ella.

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Uñas unicornio: el nuevo efecto iridiscente que lleva las manicuras chrome a otra dimensión

Pinterest

Cómo conseguir el efecto unicornio en el salón

El resultado depende mucho de la base. Una superficie demasiado oscura o completamente opaca puede esconder los matices que hacen reconocible esta manicura. Para conseguir un acabado etéreo funcionan especialmente bien los tonos translúcidos, blancos lechosos, rosas suaves y pasteles.
Después se aplica el pigmento iridiscente o cromado adecuado y se sella con una capa de brillo. La cantidad y el tipo de pigmento modifican el resultado: algunos producen reflejos predominantemente rosados y lilas, mientras que otros revelan destellos azules, verdes o dorados.
Si se quiere llevar esta tendencia al salón, conviene pedir específicamente un efecto unicornio o iridiscente, en lugar de solicitar simplemente uñas chrome. Son acabados relacionados, pero visualmente no producen el mismo resultado.

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Uñas unicornio: el nuevo efecto iridiscente que lleva las manicuras chrome a otra dimensión

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Qué forma de uñas funciona mejor

La manicura adquiere especial fuerza sobre uñas almendradas y ovaladas porque las superficies curvas permiten que el reflejo se desplace de manera gradual. Las uñas largas ofrecen más espacio para apreciar el cambio cromático, aunque el acabado también funciona sobre largos cortos cuando se busca una versión más discreta.
Otra posibilidad consiste en jugar con diferentes bases dentro de una misma paleta. Un rosa transparente puede producir reflejos cálidos, mientras que un lavanda pálido puede intensificar los destellos azules y violetas. El resultado sigue siendo uniforme, pero nunca completamente plano.

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Uñas unicornio: el nuevo efecto iridiscente que lleva las manicuras chrome a otra dimensión

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Una tendencia para quienes quieren brillo sin exceso

La fuerza de las uñas unicornio está en que consiguen llamar la atención sin depender de una decoración compleja. El efecto aparece cuando la mano se mueve, cuando recibe luz natural o cuando cambia el ángulo desde el que se observa.
Ese carácter cambiante explica por qué la tendencia resulta especialmente atractiva ahora: después de años en los que la manicura se convirtió en un ejercicio cada vez más elaborado, el nuevo lujo puede estar precisamente en un acabado aparentemente sencillo que revela su complejidad de cerca. Las uñas unicornio no necesitan añadir más elementos; necesitan que la luz haga su parte.

uñas nail art tendencias en uñas
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