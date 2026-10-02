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Estilo de vida

Lujo familiar en Hotel Xcaret México: hospedaje gratis para niños y adolescentes, con spa ilimitado para toda la familia

Niños y adolescentes hospedados sin costo, spa ilimitado para toda la familia y como telón de fondo el Hotel Xcaret México. La mejor experiencia para tus vacaciones.

Octubre 02, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Hay vacaciones que se olvidan y hay viajes que se vuelven la historia que la familia cuenta año tras año. El secreto para lograr una experiencia inolvidable, según la nueva propuesta de Hotel Xcaret México, está en una oferta de actividades pensada para que cada integrante de la familia la disfrute, desde los más pequeños hasta los adultos.
Esa filosofía se traduce en una promoción con dos grandes beneficios reunidos en una sola estancia: niños y adolescentes se hospedan sin costo; y el bienestar deja de ser cosa de una sola persona, porque en Muluk Spa, adultos, adolescentes y niños pueden vivir experiencias ilimitadas por igual, con una selección de masajes, tratamientos y experiencias de relajación.

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Vive la experiencia

La riqueza natural de la región es el corazón de Hotel Xcaret México, y desde ahí se abre la puerta a experiencias que ponen a prueba la adrenalina: tirolesas, cavernas, cenotes y actividades acuáticas dentro de parques como Xcaret, Xel-Há y Xenotes, todos incluidos en All-Fun Inclusive®.

Además, para lograr una desconexión real está Muluk Spa, un exclusivo santuario de bienestar y relajación holística que brinda una selección de masajes y tratamientos diseñados para que te relajes. Más allá del beneficio físico, la intención es clara: transformar el descanso en un momento compartido, una pausa real de la rutina que la familia recordará tanto como cualquier excursión o actividad de aventura.

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Tras la diversión y el descanso, llega el momento de disfrutar de la gastronomía mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Dentro del hotel hay 20 restaurantes que conviven bajo una misma filosofía: está todo incluido. Desde Yucatán hasta Oaxaca, pasando por Puebla, la oferta de platillos es tan deliciosa que ningún amante de la buena mesa podrá resistirse (obvio, también hay espacios con cocina internacional). Los responsables son chefs reconocidos como Carlos Gaytán (quien tiene una Estrella MICHELIN), así como los chefs Alex Ruiz, Luis Arzapalo, Miguel Bautista, Lula Martín del Campo y Sheyla Alvarado.

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Vacaciones inolvidables

A esto se suman piscinas, entretenimiento en vivo, actividades para todas las edades y espacios diseñados para el descanso. Para facilitar el recorrido por la zona, la experiencia incluye boletos de ferry a Isla Mujeres y Cozumel, además de transportación redonda desde el aeropuerto y hacia los parques.

La propuesta de fondo es que ninguna decisión implique sacrificar otra: se puede vivir la adrenalina de una tirolesa por la mañana, explorar un cenote al mediodía y cerrar el día con una experiencia de spa en familia, todo dentro de la misma estancia. Es una manera de entender el viaje donde la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el bienestar conviven sin jerarquías, y donde cada generación encuentra su propio ritmo sin perder el hilo común de la experiencia compartida.

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Para que sea válida esta oferta, debes reservar del 15 de julio al 22 de diciembre de 2026 y viajar del 15 de julio al 22 de diciembre de 2026, o del 3 de enero al 22 de diciembre de 2027.

Más allá de la fecha elegida, lo que importa es la sensación de poder compartir un buen momento en familia, y esa es, quizás, la mejor definición de unas vacaciones verdaderamente inolvidables.
Si quieres conocer más información acerca de la promoción para planear tu siguiente escapada en familia, te invitamos a visitar y reservar en el siguiente sitio web.

Harper’s Bazaar
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