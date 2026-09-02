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Estilo de vida

The Apartment
Una experiencia más allá del shopping

Entre obras de arte, interiores cuidadosamente seleccionados y un servicio hecho a la medida, The Apartment redefine el lujo contemporáneo y convierte cada visita a The Bicester Collection en una experiencia irrepetible

Septiembre 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
1. The Bicester Collection is committed to delivering ‘Unreasonable Hospitality’.jpg

The Apartment
Una experiencia más allá del shopping

Cortesía

Por Camila Torre Forcén Fotos: Cortesía

En The Bicester Collection, el lujo no se limita a las marcas de lujo que lo representan, sino a la manera en que cada experiencia ha sido concebida para sorprender. Sus Villages, ubicados cerca de algunas de las ciudades más importantes de Europa, han transformado el concepto de las compras de lujo al reunir boutiques de las marcas más prestigiosas del mundo con grandes propuestas gastronómicas, arte, diseño y hospitalidad. El resultado son destinos donde cada visita invita a descubrir, disfrutar y conectar con la esencia que envuelve el ambiente de cada lugar.

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La filosofía es The Apartment, un exclusivo espacio privado disponible en Villages como Bicester Village (Londres), La Vallée Village (París), Fidenza Village (Milán), Wertheim Village (Fráncfort), Ingolstadt Village (Múnich), Las Rozas Village (Madrid) y Kildare Village (Dublín). Pensado para ser una de las como una elegante residencia y diseñado por el creativo David Thomas, cada Apartment es completamente distinto: sus interiores están decorados con obras de arte, mobiliario, artesanía y piezas seleccionadas para reflejar la identidad, la historia y el carácter que le da el sabor a su ubicación. Más que un salón privado, es un refugio donde la moda dialoga con la cultura local y donde la hospitalidad gana un nuevo significado.

2.2 The Apartment and Personal Shopping Suite at Bicester Village.jpg

Cortesía

4.2 The Apartment at La Roca Village.jpg

Cortesía

Reservado para invitados especiales, miembros VIC (Very Important Customer) y experiencias privadas de clienteling, The Apartment ofrece un servicio personalizado que convierte cada visita en un momento exclusivo, ya sea para disfrutar de un descanso de las compras, recibir asesoría de estilo o vivir una experiencia diseñada completamente a la medida.

A esta propuesta se suman las Personal Shopping Suites, espacios privados donde expertos en moda crean recorridos personalizados según el estilo, las necesidades y las preferencias de cada “huésped”. A través de citas personalizadas, seleccionan y apartan piezas clave, nuevas colecciones y propuestas exclusivas de las boutiques del Village, haciendo que el proceso de compra sea tan intimo como memorable.

6.1 The Apartment at Ingolstadt Village.jpg

Cortesía

8.2 The Apartment and Personal Shopping Suite at Shanghai Village.jpg

Cortesía

Ambos, The Apartment y las Personal Shopping Suites representan la una nueva versión de compras de lujo contemporáneo que hacen que The Bicester Collection destaque. Creando una visión donde la exclusividad va más allá de adquirir piezas extraordinarias y se refleja en la atención al detalle, el servicio personalizado y la posibilidad de vivir experiencias que permanecen mucho después de haber terminado el viaje. Porque, al final, el verdadero lujo no solo está en lo que llevas contigo, sino en la forma en que un lugar consigue hacerte sentir.

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