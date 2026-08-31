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Moda

El bolso Lady Dior no siempre se llamó Lady Dior

Antes de convertirse en uno de los bolsos más reconocibles de Dior, el diseño tenía otro nombre y llegó a manos de Diana como un regalo durante una visita oficial a París en 1995

Agosto 31, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana Airport Argentina

El bolso Lady Dior no siempre se llamó Lady Dior

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El bolso Lady Dior comenzó su historia con otro nombre, Chouchou, y todavía no estaba disponible para el público cuando llegó a manos de Diana, entonces princesa de Gales. El encuentro ocurrió en septiembre de 1995, durante una visita a París para asistir a la inauguración de una retrospectiva de Paul Cézanne en el Grand Palais. El regalo, entregado por Bernadette Chirac, entonces primera dama de Francia, terminaría convirtiéndose en uno de los accesorios más asociados con Diana y en un icono permanente de la casa francesa.

De Chouchou a Lady Dior

El diseño había sido creado por Gianfranco Ferré, director creativo de Dior en aquella época, y combinaba una silueta estructurada con el motivo Cannage, uno de los códigos visuales más reconocibles de la Maison. El nombre Chouchou era utilizado inicialmente como denominación del modelo antes de que la exposición pública de Diana cambiara por completo su historia.

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Diana comenzó a llevarlo en diferentes compromisos y pronto quedó claro que no se trataba de un accesorio que simplemente acompañaba sus apariciones. En noviembre de 1995, durante una visita oficial a Argentina, fue fotografiada descendiendo del avión en Buenos Aires con el bolso negro y un traje blanco de Versace. La imagen circuló internacionalmente y convirtió al diseño en una pieza inmediatamente reconocible.
La princesa llegó incluso a pedir una versión azul marino que combinara con el color de sus ojos. Su relación con el bolso ayudó a que Dior identificara una oportunidad poco habitual: un accesorio todavía nuevo había encontrado a su embajadora perfecta antes de llegar a las tiendas.

El nombre que cambió su destino

En 1996, el modelo recibió oficialmente el nombre Lady Dior, en referencia a Diana. Para entonces, la asociación entre la princesa y el bolso ya estaba consolidada y su presencia pública había modificado la percepción del accesorio.
El cambio resulta interesante porque Diana no recibió un bolso diseñado originalmente con su nombre. Su influencia fue posterior a la creación del objeto. La historia funciona, por tanto, como un ejemplo especialmente claro del poder que una figura pública puede ejercer sobre un producto de lujo: primero fue el objeto el que llegó a la celebridad; después, la celebridad transformó el significado del objeto.
Ese fenómeno no era completamente nuevo. Otros bolsos de lujo habían adquirido nombres relacionados con mujeres célebres, pero el caso de Lady Dior llevó esa relación a otro nivel. La pieza pasó de ser un diseño relativamente reciente a convertirse en una de las referencias más reconocibles de Dior.

Diana In Birmingham

El bolso Lady Dior no siempre se llamó Lady Dior

Princess Diana Archive/Getty Images

El diseño que sobrevivió a su época

Parte de la permanencia del Lady Dior tiene que ver con su construcción. El motivo Cannage aporta una superficie acolchada fácilmente identificable, mientras que las asas superiores, la estructura cuadrada y los charms metálicos con las letras de Dior crean una combinación reconocible incluso cuando el bolso aparece en una fotografía a distancia.
Dior ha reinterpretado el modelo en distintos tamaños, materiales, colores y colaboraciones artísticas. El proyecto Lady Dior Art, por ejemplo, ha convertido el bolso en una plataforma para que artistas intervengan su superficie y cuestionen la idea de que un accesorio clásico debe permanecer visualmente intacto.
La historia también explica por qué el Lady Dior ocupa un lugar particular dentro del mercado de lujo. Su valor no depende únicamente de la piel, la manufactura o el diseño. Existe una narrativa cultural vinculada a Diana que forma parte del propio objeto y que Dior ha mantenido vigente mediante nuevas versiones.

Un bolso convertido en legado

Diana utilizó el Lady Dior durante apenas un periodo breve antes de su muerte en 1997, pero fueron suficientes unos cuantos años para modificar definitivamente la trayectoria del diseño. Hoy, decir Lady Dior implica hablar de Dior, pero también de una época en la que las fotografías de una princesa podían transformar la demanda de un accesorio antes incluso de que la industria digital existiera.

Lady Di Lady Dior Diana de Gales princesa diana
Eurídice Aiymet Garavito García
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