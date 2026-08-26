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Moda

¿Volvieron los jeans cigarette? Así se llevan en 2026 para que se vean actuales

La silueta que dominó los armarios en los años 90 regresa con nuevas proporciones y encuentra en mocasines, bailarinas y botas sus mejores aliados

Agosto 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - February 2022

¿Volvieron los jeans cigarette? Así se llevan en 2026 para que se vean actuales

Edward Berthelot/Getty Images

Los jeans cigarette están de vuelta, aunque su regreso tiene poco que ver con recuperar los skinny jeans tal como lo conocimos hace una década. La silueta que gana espacio en 2026 es más recta, menos ceñida y mucho más cercana a la estética pulida de los años 90: una pierna estrecha que sigue la línea del cuerpo sin quedar completamente pegada y un bajo que termina justo alrededor del tobillo.

Qué diferencia a los jeans cigarette del skinny

La confusión entre ambas siluetas es comprensible, pero la diferencia está en la construcción. El skinny se ajusta prácticamente desde la cadera hasta el tobillo, mientras que el jean cigarette mantiene una línea delgada, pero con mayor libertad en la pierna.
Su referencia estética tampoco es nueva. La silueta estuvo estrechamente relacionada con la elegancia minimalista de finales de los años 80 y los 90, cuando los pantalones estrechos se llevaban con camisas blancas, blazers, prendas de punto y zapatos de líneas sencillas.
En 2026, esa referencia vuelve filtrada por una forma de vestir menos rígida. El pantalón puede tener tiro alto o medio, el denim puede ser rígido o ligeramente elástico y el largo suele favorecer que el tobillo quede parcialmente visible. Ese pequeño detalle cambia por completo la relación con el calzado.

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Cómo llevar jeans cigarette con zapatos planos

Los mocasines son probablemente una de las combinaciones más fáciles para actualizar esta silueta. Un par de piel, una camisa blanca y un cinturón delgado construyen un conjunto pulido sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.
Las bailarinas funcionan bajo una lógica similar, pero aportan una sensación más ligera. Para evitar que el resultado se vea demasiado clásico, pueden combinarse con una chamarra de piel, un suéter amplio o una camiseta blanca de buena estructura.
También vale la pena probarlos con zapatos slingback. El tacón bajo y la punta descubierta ayudan a prolongar visualmente la pierna, mientras el bajo del pantalón mantiene el conjunto limpio.

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¿Volvieron los jeans cigarette? Así se llevan en 2026 para que se vean actuales

Pinterest

Los botines también funcionan, pero hay una regla

El regreso de los jeans cigarette coincide con el interés renovado por los botines de punta afinada y tacón bajo. La combinación resulta especialmente favorecedora cuando el pantalón termina justo encima del zapato o cae ligeramente sobre él, sin formar demasiados pliegues.
Los botines de tacón kitten son una alternativa especialmente actual porque mantienen la elegancia de la silueta sin convertirla en un conjunto excesivamente formal. Para otoño, basta añadir un abrigo largo y un bolso estructurado.
Si se eligen botines de mayor volumen, conviene prestar atención al bajo. Una acumulación excesiva de denim alrededor del tobillo puede hacer que el pantalón pierda precisamente la definición que caracteriza al corte cigarette.

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Jeans cigarrette con botines

Pinterest

Qué prendas llevar arriba

Aquí aparece una de las grandes diferencias respecto a la manera en que se usaban los jeans ajustados durante los años 2010. No hace falta combinar un pantalón estrecho con una parte superior igualmente ceñida.
Una camisa ligeramente oversize, un blazer de hombros marcados o un suéter de punto con cierto volumen crean una proporción más actual. También funciona una camiseta sencilla debajo de una chaqueta corta, especialmente si el pantalón tiene tiro alto.
Para una versión más sofisticada, un blazer negro, jeans cigarette oscuros y zapatos slingback forman una combinación sencilla que puede pasar de la oficina a una cena sin necesidad de cambiar completamente el conjunto.

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¿Con qué llevar los jeans cigarrette?

Pinterest

¿Vale la pena volver a comprarlos?

Sí, especialmente si buscas una alternativa a los jeans extremadamente amplios que han dominado las últimas temporadas, pero no hace falta abandonar los wide-leg, baggy o barrel jeans para adoptar esta silueta.
El interés por los cigarette refleja algo más importante, y es que la mezclilla dejó de tener una única proporción dominante. Los cortes amplios continúan presentes, pero las piernas estrechas vuelven a funcionar como una opción sofisticada para quienes prefieren una línea más definida.
La mejor versión de esta tendencia no consiste en recrear un conjunto de 1995 pieza por pieza. Se trata de recuperar la precisión del pantalón cigarette y combinarla con prendas actuales.

jeans Tendencias 2026 pantalones denim
Eurídice Aiymet Garavito García
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