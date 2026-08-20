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Moda

Todo sobre el look de Madonna para celebrar su cumpleaños 68

La cantante eligió una pieza de Alta Moda de Dolce & Gabbana cubierta de lentejuelas, flores tridimensionales y cristales, acompañada por una joya de Alta Gioielleria

Agosto 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Todo sobre el look de Madonna para celebrar su cumpleaños 68

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El look de Madonna para celebrar sus 68 años llevó la estética barroca de Dolce & Gabbana a una celebración privada en Grecia. Para la ocasión, la cantante eligió el diseño “Bartolomea”, perteneciente a la colección Alta Moda Taormina 2026, una pieza de organza hasta los tobillos cuya superficie está cubierta por bordados de lentejuelas, motivos florales y detalles inspirados en el Barroco. La elección no fue discreta: Madonna apostó por una imagen exuberante, teatral y profundamente ligada al lenguaje de la casa italiana.

El vestido “Bartolomea” de Dolce & Gabbana

El vestido está confeccionado en organza y presenta mangas tres cuartos. Sobre la superficie, las lentejuelas dibujan composiciones florales enmarcadas por patrones de inspiración barroca, una combinación que convierte prácticamente toda la pieza en una superficie decorativa.
El trabajo artesanal adquiere mayor protagonismo en las flores tridimensionales que recorren el diseño. Dolce & Gabbana las elaboró a mano en satén duquesa y cristales, creando diferentes niveles de volumen sobre la organza. El resultado se encuentra más cerca de una pieza de Alta Moda que de un vestido convencional de celebración ya que cada sección funciona como una parte independiente de una composición.
La elección resulta especialmente coherente con la colección presentada en Taormina, donde Dolce & Gabbana volvió a explorar la relación entre la tradición italiana y el trabajo artesanal. En lugar de suavizar esa propuesta para una celebración personal, Madonna decidió llevarla prácticamente en toda su intensidad.

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Una joya de Alta Gioielleria como protagonista

El vestido no fue el único elemento excepcional. Madonna lo acompañó con un collar de Alta Gioielleria de Dolce & Gabbana con un motivo floral que reúne tanzanita, morganita, aguamarina y granate rodolita.
La pieza incorpora además una perla de los Mares del Sur y detalles realizados con alambre de oro trenzado. La variedad de piedras introduce diferentes tonalidades sobre el conjunto y establece un diálogo con las flores y los bordados del vestido, en lugar de funcionar como un accesorio independiente.
La joyería refuerza una característica importante del look: no existe una pieza destinada a competir con el vestido. Todo pertenece a la misma narrativa visual y aumenta su riqueza sin abandonar el lenguaje floral.

El tocado llevó el exceso hasta el cabello

Madonna completó la imagen con un tocado floral de gran volumen, dominado por flores rosas y follaje, colocado sobre su cabello rubio ondulado. El accesorio prolonga el motivo botánico del vestido y lleva las flores desde la superficie de la prenda hasta la cabeza.
El maquillaje siguió una dirección más contenida frente a la ropa con piel luminosa, ojos definidos y labios en tonos rosados. El contraste permite que el vestido, la joyería y el tocado concentren la atención sin sumar otro elemento visual de igual intensidad.
En las manos, varios brazaletes dorados aportaron estructura al conjunto, mientras que unos zapatos de tacón en tono dorado acompañaron los reflejos de las lentejuelas y los detalles metálicos.

Madonna y Dolce & Gabbana vuelven a hablar el mismo idioma

La elección tiene además un contexto particular. Madonna mantiene una relación creativa de larga duración con Dolce & Gabbana, una colaboración que durante décadas ha unido su imagen con la sensualidad, el exceso y las referencias italianas de la casa.
Para su cumpleaños 68, esa relación encontró una nueva expresión en una pieza de Alta Moda que parece diseñada para una celebración extraordinaria con flores, cristales, bordados, oro y piedras preciosas reunidos en un solo conjunto.
Hay algo especialmente Madonna en la decisión de celebrar un cumpleaños sin reducir la escala del personaje. A los 68 años, la cantante continúa entendiendo la ropa como una extensión de su identidad pública: no como un complemento de la celebración, sino como parte de la celebración misma.

Madonna Cumpleaños dolce and gabbana
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