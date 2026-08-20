La camelia de Chanel no es solo una flor: esta es la historia detrás del símbolo de la Maison

En 1913, Gabrielle Chanel prendió una camelia blanca en su cinturón y comenzó una relación con la flor que terminaría convirtiéndola en uno de los símbolos más reconocibles de Chanel. La elección no respondió únicamente a una preferencia estética: Chanel quedó fascinada por su forma sencilla, su pureza y su capacidad de florecer durante el invierno. A partir de entonces, la camelia pasó de ser un detalle personal a convertirse en un motivo recurrente de la Maison.

De flor favorita a código de Chanel

La camelia tenía una característica especialmente conveniente para el lenguaje de Gabrielle Chanel: no necesitaba demasiada interpretación. Su silueta redondeada, sus pétalos ordenados y la ausencia de espinas permitían reproducirla de muchas maneras sin perder reconocimiento.

Chanel comenzó a incorporarla en distintos elementos de sus creaciones, desde joyería y botones hasta sombreros y prendas. La flor terminó formando parte de la iconografía de la casa junto a otros códigos asociados con Gabrielle Chanel, como las estrellas, los lazos y los leones.

Por qué la camelia encajaba con la visión de Gabrielle Chanel

La elección resulta especialmente interesante porque Chanel no necesitaba que un símbolo fuera excesivamente ornamental para convertirlo en parte de su identidad. La camelia podía funcionar como una pieza de joyería, un broche, un estampado o un elemento tridimensional aplicado sobre una prenda.

Esa versatilidad explica buena parte de su permanencia. A diferencia de un logotipo, la flor podía cambiar de escala, material y acabado. Podía aparecer bordada sobre una prenda, construida en metal o reproducida como una pieza de alta joyería sin perder su identidad.

La camelia también llegó a la belleza

La relación entre Chanel y esta flor no terminó en la moda. Existe, además, una particularidad botánica que hizo que la camelia resultara especialmente interesante para la Maison: su flor no posee una fragancia que pueda extraerse fácilmente.

En 1925, Gabrielle Chanel pidió a Ernest Beaux crear una fragancia que evocara la camelia blanca. El resultado fue Gardénia, una composición que utiliza la gardenia como interpretación olfativa de una flor que, por sí misma, no podía convertirse fácilmente en una esencia perfumada.

La decisión resulta reveladora: cuando una característica física de la flor impedía reproducirla mediante perfume, Chanel encontró otra manera de trasladar su presencia al universo de la belleza.

De símbolo estético a investigación científica

La historia tomó otra dirección décadas después. La camelia que Chanel convirtió en emblema también terminó convirtiéndose en objeto de investigación para sus laboratorios.

Desde 1998, Chanel trabaja con el botánico Jean Thoby en el cultivo de camelias en el suroeste de Francia. Entre las numerosas especies de camelia, la Maison seleccionó Camellia Alba Plena para estudiar sus propiedades y desarrollar aplicaciones cosméticas. Sus investigaciones identificaron moléculas de interés por su capacidad para ayudar a mantener la hidratación de la piel.

La evolución resulta particularmente interesante pues aquella flor que Gabrielle Chanel llevó como adorno en 1913 terminó atravesando distintas categorías de la Maison. Está presente en la ropa, la joyería, los accesorios, la perfumería y también en la investigación cosmética.

Una flor que funciona como firma

La permanencia de la camelia de Chanel tiene menos que ver con una tendencia que con la capacidad de un símbolo para adaptarse. Su forma puede reinterpretarse sin perder su identidad, algo especialmente valioso para una casa que necesita conservar códigos reconocibles mientras transforma materiales, técnicas y colecciones.

Más de un siglo después de aquella primera camelia prendida en un cinturón, la flor continúa cumpliendo una función extraordinaria pues cuando aparece en una prenda, un joyero o un frasco, puede contar la historia de Chanel sin necesidad de escribir su nombre.